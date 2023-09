Comptabilisation de la variabilité de l'oxygène dans les écosystèmes côtiers

La baisse des niveaux d’oxygène dans les océans due au changement climatique et à la pollution constitue une menace importante pour la vie et les écosystèmes marins. Cependant, pour projeter avec précision le sort de la vie marine, il faut tenir compte de la variation des niveaux d'oxygène dans le temps et dans l'espace dans les modèles d'écosystèmes marins, selon des chercheurs de l'Université des sciences et technologies Roi Abdallah (KAUST).

Les modèles actuels ne parviennent pas à capturer la dynamique de l’oxygène dans les écosystèmes côtiers riches en organismes producteurs d’oxygène, tels que les herbiers marins, les forêts de mangroves et les récifs coralliens. Ces écosystèmes ont une dynamique différente de celle des zones océaniques moins productives, parfois appelées « déserts bleus ».

Dans une étude menée par le scientifique marin Marco Fusi, les observations de crabes dans une forêt de mangrove ont révélé leur capacité à survivre dans des eaux sursaturées en oxygène, grâce à une production accrue d'oxygène à des températures plus chaudes. Les chercheurs ont également constaté des fluctuations des niveaux d’oxygène dans la lagune de Venise et dans les récifs coralliens de la mer Rouge, remettant en question les hypothèses antérieures sur les « zones mortes » appauvries en oxygène.

La recherche souligne la nécessité de développer des modèles mathématiques complexes intégrant la variabilité des niveaux d’oxygène dans la gestion des écosystèmes marins. Les modèles linéaires basés sur des valeurs moyennes d’oxygène dissous sont insuffisants pour capturer la véritable dynamique des écosystèmes côtiers.

Les résultats de l'étude suggèrent que les espèces marines des écosystèmes productifs ont une grande capacité d'adaptation et de résilience, contrastant avec les prédictions précédentes d'une perte importante de biodiversité. En intégrant les fluctuations dans les modèles, les scientifiques peuvent mieux comprendre la capacité des espèces marines à s'adapter et à développer des stratégies de conservation efficaces.

L'étude a été publiée dans la revue Nature Geoscience.

Source : Folco Giomi et al, Dynamique de l'oxygène dans les écosystèmes marins productifs à des échelles écologiquement pertinentes, Nature Geoscience (2023)