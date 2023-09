Des trous noirs en rotation déchirent les disques de gaz environnants, expliquant le comportement dramatique des quasars

Des chercheurs de l'Université Northwestern ont mené des simulations 3D haute résolution qui révèlent comment les trous noirs en rotation déchirent l'espace-temps environnant, entraînant la destruction violente de disques de gaz appelés disques d'accrétion. Ce phénomène a un impact significatif sur le comportement de certains des objets les plus brillants du ciel nocturne, comme les quasars.

Dans les simulations, les chercheurs ont découvert que l’anneau intérieur du disque d’accrétion est d’abord dévoré par le trou noir, laissant derrière lui un espace. Les débris du sous-disque externe se déversent ensuite dans l'espace, le remplissant, et le processus se répète. Étonnamment, ce cycle manger-remplir-manger se produit en quelques mois, beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant.

Cette découverte contribue à expliquer les variations drastiques observées dans les quasars, qui résulteraient de l'interaction entre les trous noirs et leurs disques d'accrétion remplis de gaz. La théorie classique des disques d'accrétion avait du mal à expliquer les changements rapides observés dans les quasars, mais les simulations fournissent une explication potentielle. L’éclaircissement et l’atténuation des quasars sont cohérents avec la destruction de la partie interne du disque d’accrétion.

Jusqu’à présent, les chercheurs pensaient que les disques d’accrétion étaient ordonnés et alignés avec la rotation du trou noir. Cependant, les simulations suggèrent que ces disques sont en réalité beaucoup plus turbulents et salissants. La dynamique des gaz, les champs magnétiques et la relativité générale jouent un rôle crucial dans le comportement du disque d'accrétion.

Les simulations démontrent que l’effet de traînage du trou noir en rotation fait osciller l’ensemble du disque, à la manière d’un gyroscope. Cela déforme le disque, entraînant des collisions entre les particules de gaz et la création de chocs lumineux qui poussent la matière vers le trou noir. Finalement, la région la plus interne du disque se sépare du reste, entraînant une évolution indépendante des sous-disques.

La région de déchirure, où les sous-disques internes et externes se déconnectent, est le point de départ de la frénésie alimentaire. La rotation du trou noir entre en compétition avec la friction et la pression dans le disque, entraînant la collision des disques interne et externe. Le disque externe rase les couches du disque interne, le poussant vers l'intérieur. La gravité du trou noir extrait ensuite le gaz de la région externe pour remplir la région interne.

Cette nouvelle compréhension de la dynamique des disques d'accrétion et des trous noirs met en lumière le comportement des quasars, en particulier les quasars d'apparence changeante qui semblent s'activer et s'éteindre sur de courtes périodes. Les cycles rapides manger-remplir-manger observés dans les simulations s’alignent sur les changements plus rapides observés dans ces quasars.

Des recherches plus approfondies sur le comportement complexe des trous noirs et de leurs disques d'accrétion aideront les astronomes à mieux comprendre les objets et phénomènes les plus extrêmes de l'univers.

Sources:

- Université du nord-ouest

– Étude dirigée par Nick Kaaz, Northwestern University