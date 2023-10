Accélérateurs d'électrons nanophotoniques : accélérateurs de particules miniaturisés

By

Une équipe de chercheurs a réalisé des progrès significatifs dans la miniaturisation des accélérateurs de particules en développant des accélérateurs d'électrons nanophotoniques. Ces nouveaux accélérateurs, de la taille d’une puce informatique, utilisent des lasers pour augmenter rapidement la vitesse des électrons. L’accélération réussie des électrons à l’aide d’un nano-appareil nous rapproche à l’avenir de la possibilité d’une radiothérapie interne directe avec l’utilisation d’endoscopes.

Les accélérateurs de particules sont des outils essentiels dans diverses industries, domaines de recherche et secteur médical. Cependant, ces machines sont généralement volumineuses et nécessitent un espace important. L’utilisation de l’accélération laser au sein d’une nanostructure photonique offre une alternative microscopique qui peut réduire considérablement les coûts et la taille des appareils.

Jusqu’à présent, il n’existe aucune preuve concluante d’un gain d’énergie substantiel dans les accélérateurs d’électrons nanophotoniques. Cependant, une équipe de physiciens des lasers de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) a démontré avec succès le premier accélérateur d'électrons nanophotonique. Cette réalisation a coïncidé avec une percée similaire réalisée par des collègues de l’Université de Stanford.

Ces accélérateurs nanophotoniques sont incroyablement petits, avec des structures mesurant seulement quelques nanomètres. Les chercheurs ont pu accélérer de manière mesurable les électrons au sein de ces structures à l’aide d’impulsions laser ultracourtes. Bien que cela puisse paraître une réalisation modeste, il s’agit d’une étape importante dans le domaine de la physique des accélérateurs.

L’objectif ultime est de continuer à augmenter le gain d’énergie et le courant électronique afin de réaliser des accélérateurs de particules sur puce adaptés aux applications médicales. Pour y parvenir, les chercheurs devront agrandir les structures ou placer plusieurs canaux les uns à côté des autres.

Des collègues de l’Université de Stanford travaillent également à la réalisation d’un « accélérateur sur puce » en collaboration avec l’équipe FAU. L'effort conjoint est financé par la Fondation Gordon et Betty Moore.

Sources:

« Les physiciens du laser ont réussi à accélérer des électrons à l'aide d'un nano-dispositif » – Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

« Accélérer les électrons grâce à une technologie issue de la recherche en physique des particules » – Université de Stanford