À la découverte des gigantesques lamproies anciennes : aperçu de l'évolution d'un prédateur féroce

Des chercheurs ont récemment fait une découverte remarquable dans le nord de la Chine, mettant au jour les fossiles de deux espèces de lamproies qui prospéraient il y a environ 160 millions d'années. Ces fossiles mettent en lumière l’évolution fascinante de ces poissons anciens, révélant qu’ils s’étaient déjà transformés en de redoutables prédateurs d’une longueur à couper le souffle, devenant plus de dix fois plus grands que leurs premiers parents.

Les lamproies, souvent appelées « fossiles vivants », ont une riche histoire évolutive remontant à 360 millions d’années. Ces créatures sont restées relativement inchangées tout au long de cette longue période, ce qui leur a valu leur surnom bien mérité. Alors que les lamproies contemporaines peuvent atteindre jusqu’à un mètre de longueur, leurs ancêtres paléozoïques ne mesuraient que quelques centimètres. L'une des espèces de lamproies anciennes récemment découvertes, nommée Yanliaomyzon occisor, mesurait plus de 64 centimètres (25 pouces) de la pointe à la queue, illustrant la croissance significative que ces poissons ont subie au fil du temps.

Les fossiles ont été trouvés dans le biote terrestre de Yanliao, un site du nord de la Chine réputé pour ses fossiles de Lagerstätte remarquablement bien conservés. Ces fossiles offrent aux paléontologues une occasion unique d’approfondir l’histoire évolutive et la biologie alimentaire ancestrale des lamproies modernes.

L'équipe de recherche, dirigée par Feixiang Wu de l'Académie chinoise des sciences, a mené une analyse approfondie des deux espèces de lamproies en utilisant des techniques avancées telles que la tomographie micro-informatisée aux rayons X, leur permettant de visualiser les fossiles avec des détails 3D complexes. Aux côtés de leurs proches parents, les myxines, les lamproies appartiennent au groupe distinctif des vertébrés vivants sans mâchoire. Ces créatures marines remarquables ressemblent à des anguilles, partageant des corps longs et sans écailles. Cependant, il est important de noter que les anguilles sont des espèces beaucoup plus récentes, possédant des caractéristiques innovantes telles que des mâchoires et des os.

Contrairement aux autres poissons qui utilisent des mâchoires pour se nourrir, les lamproies possèdent une bouche circulaire aux dents pointues qui leur permet de sucer le sang de leurs proies. Les lamproies sont parmi les premiers vertébrés connus et leur comportement alimentaire a un poids important dans l'étude de l'évolution des vertébrés. Comme l'expliquent Wu, Janvier et Zhang dans leur article publié, les lamproies s'attachent fermement à leurs hôtes ou à leurs proies et se nourrissent soit en consommant du sang, soit en coupant des tissus à l'aide de leur ventouse buccale dentée.

Malgré leur importance dans la compréhension de l’évolution des vertébrés, déchiffrer l’histoire évolutive des lamproies s’est avéré difficile en raison de la disponibilité limitée de fossiles. On ne sait pas exactement quand les lamproies ont développé des dents complexes pour se nourrir, car leurs premiers homologues n'avaient pas le premier stade larvaire observé dans le cycle de vie des lamproies modernes, où leurs œufs éclosent sous la forme de créatures aveugles ressemblant à des vers qui s'enfouissent dans le limon.

Les nouvelles espèces de lamproies du Jurassique offrent des indices précieux sur le comportement alimentaire et le cycle de vie des anciennes lamproies. La plus grande taille de ces espèces leur a probablement permis de migrer sur de plus longues distances, d’élargir leur aire de répartition, de pondre plus d’œufs et de s’adapter plus efficacement aux environnements d’eau salée.

Grâce à un examen minutieux, les chercheurs ont également découvert des restes squelettiques, notamment des dents, des mâchoires et même des crânes de poissons osseux non identifiés, à l'intérieur du tractus intestinal des deux espèces fossiles. Ces vestiges indiquent fortement les anciennes habitudes carnivores des lamproies, ce qui en fait les plus anciens enregistrements de lamproies avec un mode d'alimentation clairement spécifié.

L'étude renverse les hypothèses précédentes concernant la source biogéographique des lamproies modernes, désignant l'hémisphère sud comme leur origine probable. Il souligne l’importance des fossiles pour combler les écarts évolutifs et fournit de nouvelles informations sur les origines et la nature prédatrice de ces étonnantes créatures. Les résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature Communications.

Questions fréquentes

1. Que sont les lamproies ?

Les lamproies sont d'anciennes espèces de poissons connues pour leur apparence sans mâchoire, semblable à celle d'une anguille, et leur comportement alimentaire unique, qui consiste à sucer le sang d'autres poissons.

2. Quel âge ont les lamproies ?

Les lamproies existent depuis environ 360 millions d’années, ce qui leur a valu la désignation de « fossiles vivants » en raison de leur faible changement évolutif au fil du temps.

3. Qu’ont révélé les récentes découvertes de fossiles sur les lamproies ?

Les fossiles découverts dans le nord de la Chine suggèrent que les lamproies étaient déjà devenues de grands prédateurs il y a plus de 160 millions d'années, grandissant plus de dix fois plus longtemps que leurs premiers ancêtres.

4. Comment les fossiles ont-ils été analysés ?

Les chercheurs ont utilisé la tomographie micro-informatisée aux rayons X pour visualiser les fossiles en détail en 3D, leur permettant ainsi de mieux comprendre la structure et les caractéristiques des anciennes lamproies.

5. Où les fossiles ont-ils été trouvés ?

Les fossiles ont été découverts dans le biote terrestre de Yanliao, dans le nord de la Chine, un site renommé connu pour ses fossiles bien conservés.

6. Quelle est l’importance des découvertes de fossiles ?

Les fossiles fournissent des informations précieuses sur l’histoire évolutive et la biologie alimentaire des lamproies, mettant en lumière leurs origines anciennes et leurs comportements prédateurs.

7. Qu'ont trouvé les chercheurs à l'intérieur du tractus intestinal des anciennes lamproies ?

Les chercheurs ont découvert des restes squelettiques, notamment des dents, des mâchoires et des crânes de poissons osseux non identifiés, indiquant que ces anciennes lamproies avaient un régime carnivore.

8. Quelle est la source biogéographique des lamproies modernes ?

Contrairement aux hypothèses précédentes, l’étude suggère que l’hémisphère sud est probablement la source biogéographique des lamproies modernes.