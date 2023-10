Le potentiel des terres cultivées abandonnées pour l’atténuation du changement climatique et la sécurité alimentaire

Des chercheurs du Centre pour les solutions climatiques basées sur la nature (CNCS) de l'Université nationale de Singapour exhortent les gouvernements à repenser l'utilisation des terres cultivées abandonnées pour soutenir les efforts d'atténuation du changement climatique et de sécurité alimentaire. Dans une étude publiée dans la revue Nature Communications, les chercheurs soulignent la « seconde chance » que méritent ces terres négligées pour faire face à la double crise mondiale du changement climatique et de la pénurie alimentaire.

L’expansion des terres agricoles pour répondre à la demande alimentaire croissante associée à l’augmentation de la population mondiale empiète et met souvent en danger des habitats naturels cruciaux comme les forêts tropicales. Parallèlement, une quantité importante de terres cultivées est abandonnée chaque année en raison de divers facteurs tels que la dégradation des terres, les changements socio-économiques, les catastrophes, les conflits armés et l'urbanisation.

Selon l’étude, entre 1992 et 2020, environ 101 millions d’hectares de terres cultivées ont été abandonnés dans le monde, soit l’équivalent de la superficie de l’Égypte. Cela se traduit par un taux d’abandon d’environ 3.6 millions d’hectares par an. Cependant, les chercheurs soulignent le potentiel de ces terres cultivées abandonnées en tant que solutions fondées sur la nature.

La gestion stratégique des terres cultivées abandonnées peut impliquer une remise en culture pour la production alimentaire ou le reboisement. La remise en culture peut contribuer à atténuer la pression du défrichement des forêts au profit de nouvelles terres cultivées, contribuant ainsi à la conservation des forêts existantes. Les chercheurs ont découvert que sur les 101 millions d’hectares de terres cultivées abandonnées dans le monde, 61 millions d’hectares sont viables pour la remise en culture, produisant potentiellement suffisamment de nourriture pour nourrir entre 292 et 476 millions de personnes par an.

Le reboisement de ces terres abandonnées peut créer de jeunes forêts qui agissent comme des puits de carbone, absorbant le dioxyde de carbone atmosphérique et jouant un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique. L'étude a identifié 83 millions d'hectares disponibles pour le reboisement, ce qui pourrait séquestrer jusqu'à 1,066 50.5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit à peu près l'équivalent des émissions annuelles du Japon. Environ la moitié du total des terres cultivées abandonnées, soit environ XNUMX millions d'hectares, se prêtait à la fois à la remise en culture et au reboisement.

Les décideurs politiques doivent peser les avantages et les inconvénients de la remise en culture ou du reboisement en fonction des circonstances, des priorités et d’autres facteurs d’influence nationaux spécifiques. Les politiques locales, l’accès aux marchés et l’ouverture au commerce international peuvent avoir un impact significatif sur ces décisions. Les chercheurs soulignent l’importance d’analyser scientifiquement l’adéquation des terres et les potentiels réalisables, ainsi que les connaissances locales spécifiques au contexte, pour libérer le potentiel des terres cultivées abandonnées.

En conclusion, les terres cultivées abandonnées offrent une ressource largement inexploitée pour lutter contre le changement climatique et la pénurie alimentaire. En gérant stratégiquement et en réutilisant ces terres par le biais de la remise en culture ou du reboisement, les gouvernements peuvent réaliser des progrès significatifs dans les efforts d'atténuation du changement climatique et de sécurité alimentaire.

Sources:

– Centre pour les solutions climatiques fondées sur la nature (CNCS) de l'Université nationale de Singapour

– Recherche publiée dans la revue Nature Communications