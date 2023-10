La mission Europa Clipper de 5 milliards de dollars : explorer la Lune de Jupiter à la recherche de signes de vie

By

Le lancement de la très attendue mission Europa Clipper n’aura lieu que dans un an. D'un coût de 5 milliards de dollars, cette ambitieuse mission spatiale robotique vise à répondre à une question cruciale : la lune glacée de Jupiter, Europe, pourrait-elle abriter la vie sous sa surface gelée ?

Europe est un corps céleste fascinant, légèrement plus petit que la Lune terrestre. Ce qui le rend particulièrement intriguant pour les scientifiques, c'est la présence d'un vaste océan mondial d'eau liquide caché sous sa croûte glacée. Le vaisseau spatial Europa Clipper effectuera des survols rapprochés d’Europe, à moins de 16 miles de sa surface, et utilisera une suite sophistiquée de neuf instruments pour étudier la lune.

Selon Jordan Evans, chef de l'équipe Europa Clipper au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la mission est actuellement en bonne voie pour partir vers Jupiter le 10 octobre 2024, au cours d'une fenêtre de lancement planétaire de 21 jours. Les ingénieurs ont déterminé l'heure précise du lancement, le décollage étant prévu à 11 h 51 HAE.

La mission Europa Clipper présente des défis uniques en raison de sa taille et de sa complexité. Pesant 13,000 100 livres et doté de panneaux solaires d’une envergure de XNUMX pieds, le vaisseau spatial est équipé d’instruments radar sensibles qui doivent fonctionner simultanément. Evans le décrit comme une « bête ».

Malgré quelques obstacles en cours de route, tels que des problèmes de personnel et la nécessité de sélectionner la bonne fusée pour la mission, l'Europa Clipper progresse. La NASA a finalement choisi le Falcon Heavy de SpaceX pour le lancement, économisant ainsi environ 2 milliards de dollars et permettant une trajectoire plus directe vers Jupiter.

La pandémie de COVID-19 a également eu un impact sur la mission, entraînant des retards dans la livraison de certains instruments de Clipper. Cependant, les derniers composants ont été récemment installés, notamment les instruments scientifiques du vaisseau spatial, le coffre-fort électronique et l'antenne de communication à gain élevé.

Au cours des prochains mois, le vaisseau spatial sera soumis à des tests rigoureux, notamment des tests de bruit, de vibration, de choc et de compatibilité électromagnétique. Les ingénieurs soumettront également le vaisseau spatial à des variations de température extrêmes dans une chambre à vide thermique.

Alors que la fenêtre de lancement s'ouvre dans un an, la mission Europa Clipper atteint des étapes critiques et se rapproche de la découverte des secrets du potentiel d'Europe à soutenir la vie.

