Un adolescent de l'Alabama découvre un crâne de baleine vieux de 34 millions d'années dans une ferme familiale

Lindsey Stallworth, étudiante à l'école de mathématiques et de sciences de l'Alabama, a fait une découverte incroyable en recherchant des fossiles dans la ferme familiale. Stallworth est tombé sur un crâne de baleine vieux de 34 millions d'années, ce qui constitue une découverte importante pour la région.

Stallworth collectait des fossiles sur la ferme depuis des années, mais n'avait jamais eu personne pour lui fournir des informations à leur sujet. Elle a décidé de transmettre certaines de ses découvertes à son professeur de biologie, Drew Gentry, paléontologue. Gentry reconnut immédiatement l'une des dents de requin qu'elle lui montra et fut intrigué d'en savoir plus sur son origine.

Gentry a visité la ferme au cours de l'été dans l'espoir de faire des recherches sur les dents de requin. Cependant, il a découvert quelque chose de bien plus significatif. En quelques heures, Gentry découvrit des fragments d'os fossilisés, ce qui le conduisit à plusieurs gros os émergeant du sol. Les os ont été identifiés comme appartenant à une baleine.

Accompagné de Stallworth et de quelques assistants, Gentry passa la majeure partie des mois de juin et juillet à fouiller les restes. Ils ont ramené les ossements à un laboratoire de paléontologie de l’École des mathématiques et des sciences de l’Alabama pour une étude plus approfondie.

On estime que la baleine mesure environ 20 pieds de long et serait un plus petit parent du Basilosaurus cetoides, le fossile de l'État de l'Alabama. Il peut également être lié à la zygorhiza, une autre espèce de baleine présente dans les États voisins.

Bien que seul le crâne ait été retrouvé jusqu'à présent, l'équipe prévoit de fouiller le reste de la baleine dans les années à venir. En raison de sa taille, il faudra probablement trois à quatre ans pour extraire complètement la créature.

Jun Ebersole, directeur des collections au McWane Science Center, a confirmé que le crâne de baleine a environ 34 millions d'années. La découverte fournit des informations précieuses sur l'ancienne vie marine de l'Alabama et souligne l'importance de la poursuite de l'exploration et de la recherche dans le domaine de la paléontologie.

Sources:

– Article original : [Ajouter une source]

– Définition de Basilosaurus cetoides : [Ajouter une définition]

– Définition de zygorhiza : [Ajouter une définition]

– Définition de la paléontologie : [Ajouter une définition]

– Définition de fouiller : [Ajouter une définition]

– Définition de laboratoire de paléontologie : [Ajouter une définition]

– Définition de la vie marine : [Ajouter une définition]