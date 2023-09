Résumé : Des chercheurs ont découvert des dents fossiles d'une minuscule créature ressemblant à un rongeur appelée Sikuomys mikros, surnommée la « souris des glaces », qui vivait il y a plus de 70 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Alaska. La créature, de la taille d’une souris domestique, a prospéré dans les températures glaciales et l’obscurité de l’hiver arctique, aux côtés de diverses espèces de dinosaures. Les dents, mesurant seulement 1 à 1.5 millimètres, ont été trouvées dans des sédiments collectés sur trois sites distincts de la formation de Prince Creek, une zone riche en fossiles de dinosaures. Les dents étaient suffisamment distinctes de celles de ses proches parents pour le classer comme une nouvelle espèce. Bien que l'on sache peu de choses sur le comportement et le mode de vie de la créature, les scientifiques pensent qu'elle pourrait être restée active tout au long de l'hiver, se nourrissant d'insectes et d'autres invertébrés pour survivre dans un environnement hostile. On pense que la petite taille du Sikuomys mikros est une adaptation évolutive, lui permettant de nécessiter moins de nourriture pendant les mois d'hiver.

La formation de Prince Creek, située au-dessus du cercle polaire arctique, offre une fenêtre unique sur les habitants préhistoriques de la région à l'époque des dinosaures. La découverte des dents de la « souris des glaces » enrichit notre compréhension des divers écosystèmes qui existaient dans l’Arctique ancien, remettant en question nos idées préconçues sur les limites de la vie dans des environnements extrêmes.

Source : Journal of Systematic Paleontology (août 2021)