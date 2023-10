Une avancée révolutionnaire : DeepMB permet une imagerie optoacoustique en temps réel de haute qualité

Les chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de l’imagerie médicale, relevant le défi de longue date consistant à obtenir rapidement des images de haute qualité à l’aide de la tomographie optoacoustique multispectrale (MSOT). MSOT est une technologie de pointe qui a le potentiel de diagnostiquer et d'évaluer diverses maladies telles que le cancer du sein et la dystrophie musculaire. Cependant, le traitement fastidieux requis pour générer des images détaillées a limité son utilité clinique.

Pour surmonter ce défi, les chercheurs ont développé DeepMB, un cadre d'apprentissage en profondeur qui permet une imagerie optoacoustique de haute qualité en temps réel. DeepMB comble le fossé entre la vitesse de l’imagerie en temps réel et la qualité d’image obtenue grâce à la reconstruction basée sur un modèle. Il y parvient en représentant une reconstruction basée sur un modèle à l'aide d'un réseau neuronal profond.

Ce qui distingue DeepMB, ce sont ses performances impressionnantes. En entraînant le système sur des signaux optoacoustiques synthétisés et des images de vérité terrain créées grâce à une reconstruction basée sur un modèle, les chercheurs ont obtenu une reconstruction d'image optoacoustique précise en seulement 31 millisecondes par image. C'est environ 1000 XNUMX fois plus rapide que les algorithmes de pointe, tout en ne conservant pratiquement aucune perte de qualité d'image, comme le confirment les évaluations qualitatives et quantitatives d'un ensemble diversifié de données d'images in vivo.

Les implications de DeepMB sont profondes. Il promet de fournir aux cliniciens un accès immédiat à des images MSOT de haute qualité, quel que soit l'état du patient ou la zone du corps numérisée. Cette avancée ouvre la possibilité que l’imagerie de contraste multispectrale haute résolution grâce à la tomographie optoacoustique portative devienne un élément de routine de la pratique clinique. Il a le potentiel de transformer les études médicales et les soins aux patients en équipant les professionnels de la santé d’un outil puissant pour établir des diagnostics plus précis et fournir des soins de qualité supérieure.

En conclusion, DeepMB représente une avancée significative dans l’imagerie optoacoustique. Sa polyvalence s'étend au-delà de la MSOT à d'autres modalités d'imagerie telles que l'échographie, les rayons X et l'imagerie par résonance magnétique. À mesure que DeepMB continue d’évoluer, il a le potentiel de devenir la pierre angulaire de l’imagerie médicale moderne, fournissant des résultats de haute qualité à des vitesses sans précédent et révolutionnant le domaine pour le mieux.

Source : Chercheurs sur ce projet.