Observations NIRSpec de Sedna, Gonggong et Quaoar sur le télescope spatial James Webb

Nous avons effectué des observations de Sedna, Gonggong et Quaoar à l'aide de l'instrument NIRSpec du télescope spatial James Webb (JWST) afin d'étudier leurs spectres. Sedna et Gonggong ont été observés en mode prisme basse résolution, couvrant des longueurs d'onde de 0.7 à 5.2 μm. Quaoar, en revanche, a été observé à une résolution spectrale plus élevée en utilisant des réseaux à résolution moyenne, allant de 0.97 à 3.16 μm.

Le spectre de Sedna a révélé la présence de plusieurs caractéristiques d'absorption, notamment l'éthane (C2H6), l'acétylène (C2H2), l'éthylène (C2H4), le H2O (eau) et potentiellement du CO2 mineur (dioxyde de carbone). Le spectre de Gonggong montrait des caractéristiques d'éthane moins nombreuses et plus faibles, mais des caractéristiques plus fortes et plus propres liées au H2O et au CO2 liés à d'autres molécules. Le spectre du prisme de Quaoar présentait des caractéristiques d'éthane encore moins nombreuses et plus faibles, ainsi que des caractéristiques H2O profondes et propres, une caractéristique potentielle à 3.2 μm attribuée au HCN (cyanure d'hydrogène) et à la glace CO2.

En examinant Quaoar à une résolution plus élevée, nous avons découvert diverses bandes harmoniques et combinées d'éthane et de méthane (CH4). Les spectres des trois objets présentaient des pentes spectrales rouges abruptes et des absorptions fortes et larges entre 2.7 et 3.6 μm, indiquant la présence de molécules organiques complexes.

Ces hydrocarbures légers et molécules organiques complexes sont attribués à l’irradiation du méthane. Les variations de leurs abondances apparentes peuvent être attribuées aux orbites distinctes des trois corps, qui entraînent des échelles de temps différentes de rétention de méthane et d'exposition aux particules chargées.

Globalement, la présence persistante d'hydrocarbures légers suggère une reconstitution de méthane à la surface de Sedna, Gonggong et Quaoar. On suppose que ces corps célestes ont connu des processus de fusion et géologiques internes.

