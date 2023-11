Une douce transformation : révolutionner l’utilisation des déchets de cave

Des chercheurs turcs ont réalisé une percée étonnante dans la recherche de solutions durables pour les déchets viticoles. Dans une étude récente publiée dans le Journal of the Science of Food and Agriculture, ils ont révélé une technique révolutionnaire permettant de réutiliser les lies de vin, un sous-produit important du processus de vinification, pour créer des bonbons à base de gélatine. Non seulement cette innovation offre un colorant naturel à faible coût pour les confiseries, mais elle ajoute également des bienfaits pour la santé.

Les lies de vin sont les restes qui restent après le processus de fermentation, principalement composés de cellules de levure mortes. Chaque année, 2.5 millions de tonnes de lies de vin sont produites dans le monde. Même si les lies de vin peuvent nuire à l’environnement si elles sont rejetées directement, elles possèdent des propriétés remarquables qui peuvent améliorer les aspects nutritionnels et fonctionnels de divers produits, notamment les yaourts, les glaces et même les hamburgers.

Il est intéressant de noter que l'utilisation de lies de vin dans des confiseries à base de gélatine n'avait pas encore été signalée. Cette étude présente une analyse comparative entre les gelées colorées avec des lies de vin et des colorants commerciaux standards. Les résultats montrent de manière passionnante comment l’inclusion de lies de vin améliore la texture des gelées tout en amplifiant leur profil aromatique.

Le Dr Gülce Bedis Kaynarca, professeur adjoint à l'Université de Kırklareli en Turquie et auteur correspondant de l'étude, explique l'inspiration derrière leurs recherches, déclarant : « Les industries de la confiserie utilisent souvent des colorants alimentaires pour améliorer l'attrait de leurs produits. Cependant, les colorants alimentaires synthétiques manquent de propriétés aromatiques et des composants bénéfiques présents dans les lies de vin. Malgré leur stabilité, ces colorants synthétiques peuvent également contenir des composants toxiques.

Le marché croissant des colorants alimentaires devrait atteindre 4.77 milliards de dollars d'ici 2026. La préférence croissante des consommateurs pour les produits aux étiquettes propres et aux composants végétaux naturels fait des lies de vin une option séduisante. De plus, les lies de vin constituent une alternative plus rentable à leurs homologues commerciales.

Kaynarca souligne que l'adoption des lies de vin comme colorant réduit non seulement les coûts de production, mais ajoute également des propriétés fonctionnelles aux confiseries, ce qui se traduit finalement par des avantages économiques considérables. En réutilisant les lies de vin, les établissements vinicoles peuvent réduire les coûts d'élimination des déchets tout en contribuant simultanément à la réduction de la pollution de l'eau et des émissions de gaz à effet de serre grâce à une gestion efficace des déchets.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Que sont les lies de vin ?

Les lies de vin sont les restes après le processus de fermentation en vinification, constitués principalement de cellules de levure mortes.

2. Quelles sont les applications potentielles des lies de vin ?

Outre leur utilisation comme colorant naturel dans les confiseries, les lies de vin peuvent être incorporées dans divers produits tels que les yaourts, les glaces et les burgers. Ils se révèlent également prometteurs dans la formulation de compléments alimentaires et de collations saines aux propriétés cardioprotectrices et anticancéreuses potentielles.

3. Pourquoi les lies de vin sont-elles une option intéressante pour l’industrie agroalimentaire ?

Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits avec des étiquettes propres et des composants végétaux naturels. Les lies de vin offrent ces caractéristiques souhaitables tout en étant plus rentables que les colorants alimentaires commerciaux.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à l’étude originale publiée dans le Journal of the Science of Food and Agriculture : Étude du potentiel des lies de vin en tant que colorant naturel et ingrédient fonctionnel dans la production de gelée.

La source: phys.org