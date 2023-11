Un sursaut de rayons gamma provoque un appauvrissement temporaire de la couche d'ozone dans la haute atmosphère terrestre

By

Le 9 octobre 2022, les astronomes ont remarqué un extraordinaire sursaut gamma, le plus brillant de l’histoire, provenant d’une supernova située à environ 1.9 milliard d’années-lumière. Il a récemment été découvert que cet événement cosmique, détecté par des télescopes dans l'espace, avait eu un impact significatif sur la haute atmosphère terrestre, en particulier sur les molécules d'ozone présentes dans l'ionosphère. Bien que l’effet n’ait été que temporaire, durant quelques minutes avant que l’ozone ne se répare, cette découverte met en lumière l’influence potentielle des explosions lointaines sur notre atmosphère.

L'équipe de scientifiques, dirigée par le Dr Pietro Ubertini de l'Institut national d'astrophysique de Rome, a observé un changement mesurable dans le nombre de particules ionisées dans la haute atmosphère terrestre à la suite du sursaut gamma. Ces particules ionisées comprenaient des molécules d’ozone, responsables de l’absorption du rayonnement solaire nocif. L’appauvrissement de la couche d’ozone a été bref et sans gravité, mais il met en évidence la vulnérabilité de notre atmosphère aux phénomènes cosmiques.

Alors que la majeure partie de la couche d'ozone est concentrée dans la stratosphère, située entre 10 et 25 milles au-dessus de la surface de la Terre, elle existe également en concentrations plus faibles dans l'ionosphère, qui s'étend de 37 à 310 milles d'altitude. La couche d'ozone joue un rôle crucial en protégeant la Terre des rayons ultraviolets, qui peuvent avoir des effets néfastes sur les organismes vivants, notamment des coups de soleil, des cancers de la peau et des dommages aux cultures.

L'étude récente a utilisé les données du satellite sismo-électromagnétique chinois et du Laboratoire international d'astrophysique des rayons gamma de l'Agence spatiale européenne pour analyser les effets du sursaut gamma sur Terre. Les chercheurs ont découvert une forte augmentation du champ électrique au sommet de l'ionosphère, indiquant l'ionisation des molécules d'ozone et d'azote par les rayons gamma. Les molécules ionisées étaient incapables d’absorber le rayonnement ultraviolet, exposant brièvement la Terre à des rayons solaires supplémentaires potentiellement nocifs.

Cette recherche démontre la susceptibilité de l'atmosphère terrestre aux événements cosmiques, même lorsqu'ils se produisent à des millions ou des milliards d'années-lumière. Même si l’appauvrissement temporaire de la couche d’ozone provoqué par ce sursaut gamma était gérable, les simulations suggèrent que si un événement similaire se produisait dans notre propre Voie lactée, il pourrait potentiellement entraîner un appauvrissement prolongé de la couche d’ozone, entraînant des conséquences importantes pour la vie sur Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’un sursaut gamma ?

R : Un sursaut gamma est une explosion extrêmement énergétique qui se produit dans l’espace, libérant une énorme quantité de rayons gamma, la forme de rayonnement électromagnétique la plus énergétique.

Q : Comment la couche d’ozone nous protège-t-elle ?

R : La couche d'ozone absorbe une partie importante du rayonnement ultraviolet du soleil, l'empêchant d'atteindre la surface de la Terre et de nuire aux organismes vivants.

Q : Des événements cosmiques tels que les sursauts gamma peuvent-ils affecter l'atmosphère terrestre ?

R : Oui, cette étude a montré que même les sursauts gamma se produisant loin de la Terre peuvent avoir des effets notables sur notre atmosphère, notamment un appauvrissement temporaire de la couche d’ozone.

Q : Un événement similaire plus près de la Terre pourrait-il être catastrophique ?

R : Selon les scientifiques, si un sursaut gamma se produisait plus près de la Terre, dans notre Voie lactée, cela pourrait potentiellement entraîner un appauvrissement prolongé de la couche d'ozone, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur la vie sur notre planète.