Dévoilement de l'histoire sismique cachée de Puget Sound

Une étude révolutionnaire a jeté un nouvel éclairage sur l’ancienne activité sismique qui a façonné la région de Puget Sound, qui abrite la ville animée de Seattle. Les chercheurs ont longtemps été intrigués par le moment et l’ampleur des tremblements de terre survenus dans la région il y a plus de 1,100 6 ans. Cependant, une équipe de scientifiques a maintenant déterminé que deux failles adjacentes ont connu une activité sismique sur une période de XNUMX mois, fournissant ainsi des informations essentielles sur le passé de la région.

Au lieu de s’appuyer sur les méthodes traditionnelles de datation au radiocarbone, qui donnent souvent des résultats incertains, les chercheurs se sont tournés vers une source non conventionnelle : les cernes des arbres. Ils ont analysé les cernes de croissance annuels des sapins de Douglas qui ont péri lors de l'ancien événement sismique et ont ensuite été ensevelis sous la boue ou immergés dans l'eau. En examinant attentivement les motifs des cernes des arbres, l'équipe a découvert que les arbres de différents sites mouraient simultanément, ce qui indique que les failles de Seattle et de Saddle Mountain se sont rompues au cours de la même période.

Les résultats de l'étude suggèrent deux scénarios possibles : soit deux séismes rapprochés d'une magnitude de 7.5 et 7.3 se sont produits à six mois d'intervalle, soit un seul séisme d'une magnitude de 6 a affecté les deux failles. Dans les deux cas, les tremblements de terre ont été très destructeurs et comparables en intensité au tremblement de terre dévastateur de San Francisco en 7.8. Ces informations fournissent non seulement des informations cruciales pour comprendre l’activité sismique passée dans la région, mais ont également des implications significatives pour la planification des tremblements de terre futurs et la conception des bâtiments.

Les connaissances acquises grâce à cette recherche peuvent aider les scientifiques et les ingénieurs à mieux se préparer aux futurs tremblements de terre potentiels dans la région de Puget Sound. En comprenant le moment et l’intensité des tremblements de terre passés, les stratégies de gestion des urgences peuvent être améliorées et les codes du bâtiment peuvent être révisés pour prendre en compte la possibilité de chocs importants ou de multiples tremblements de terre consécutifs. Cette étude marque une avancée majeure dans notre compréhension de l’histoire sismique de Puget Sound et renforce la nécessité de poursuivre la recherche et de se préparer dans les régions sujettes aux tremblements de terre.

QFP

1. Comment les chercheurs ont-ils déterminé le moment des anciens tremblements de terre ?

Les chercheurs ont examiné les cernes de croissance annuels des sapins de Douglas qui ont péri lors de l'événement sismique. En analysant les caractéristiques des cernes des arbres, ils ont pu déterminer que les arbres de différents sites sont morts simultanément, ce qui indique que les tremblements de terre se sont produits sur une période de 6 mois.

2. Quels étaient les deux scénarios possibles pour les tremblements de terre ?

Sur la base de la taille des failles, l'équipe a estimé que soit deux séismes rapprochés d'une magnitude de 7.5 et 7.3 se sont produits à six mois d'intervalle, soit qu'un seul séisme d'une magnitude de 6 a affecté les deux failles.

3. Quelles sont les implications de cette recherche pour la planification des futurs tremblements de terre et la conception des bâtiments ?

Les résultats de cette étude ont des implications significatives pour la planification des futurs tremblements de terre et la conception des bâtiments dans la région de Puget Sound. Les connaissances acquises grâce à la compréhension du moment et de l’intensité des tremblements de terre passés peuvent aider les stratégies de gestion des urgences et les codes du bâtiment à mieux se préparer aux futurs tremblements de terre potentiels. Cela peut inclure la prise en compte de la possibilité de chocs importants ou de tremblements de terre consécutifs dans la conception des bâtiments et la révision des cartes de mouvements du sol utilisées pour les codes du bâtiment.

