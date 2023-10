Une stratégie pour améliorer la supraconductivité induite par la lumière de K₃C₆₀

By

Les chercheurs ont identifié une stratégie pour augmenter la supraconductivité induite par la lumière du matériau K₃C₆₀. La supraconductivité est la capacité de certains matériaux à conduire l’électricité avec une résistance minimale, ce qui la rend hautement souhaitable pour diverses applications technologiques. K₃C₆₀ est un supraconducteur organique qui présente une résistance nulle lorsqu'il est exposé à des impulsions optiques infrarouge moyen.

L'équipe de chercheurs de l'Institut Max Planck pour la structure et la dynamique de la matière, de l'Università degli Studi di Parma et de l'Université d'Oxford a réussi à améliorer la photo-susceptibilité du K₃C₆₀ de deux ordres de grandeur. Cette avancée impliquait l’utilisation d’une source optique hautement accordable, atteignant une fréquence de 10 THz.

Dans des expériences précédentes, les chercheurs avaient déjà réalisé la phase supraconductrice dans K₃C₆₀ en utilisant des énergies photoniques d’excitation plus élevées. Cependant, cette étude s’est concentrée sur l’exploration de l’excitation dans le matériau à des énergies plus basses, ce qui a été rendu possible grâce à l’utilisation d’une source térahertz.

La physique sous-jacente à cette amélioration n’est pas encore entièrement comprise. Cependant, les chercheurs pensent que les vibrations moléculaires entraînées se couplent aux états électroniques du matériau, améliorant ainsi l'appariement et la cohérence nécessaires à la supraconductivité. L’équipe a pu maintenir un état supraconducteur de longue durée à température ambiante pendant une durée de 10 nanosecondes.

Cette recherche met non seulement en lumière les mécanismes sous-jacents à la supraconductivité photo-induite dans K₃C₆₀, mais introduit également une stratégie qui pourrait prolonger la supraconductivité photo-induite. Cela a des implications potentielles pour le développement de technologies quantiques basées sur la lumière. Les chercheurs envisagent également d’étudier les propriétés de cet état transitoire et de les comparer à la supraconductivité à l’équilibre.

Dans l’ensemble, cette étude représente une avancée significative dans l’amélioration de la supraconductivité des matériaux utilisant la lumière et ouvre de nouvelles possibilités pour de futurs progrès technologiques.

Sources:

– E. Rowe et al, Amélioration résonante de la supraconductivité photo-induite dans K3C60, Nature Physics (2023).

Définitions:

– Supraconductivité : Capacité de certains matériaux à conduire l’électricité presque sans résistance.

– K₃C₆₀ : supraconducteur organique qui présente une résistance nulle lorsqu'il est exposé à des impulsions optiques infrarouge moyen.

– Terahertz (THz) : unité de fréquence qui correspond à un billion de cycles par seconde.

– État d’équilibre : État dans lequel les propriétés d’un système ne changent pas avec le temps.