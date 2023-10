Les résonateurs acoustiques en vrac permettent une mesure précise de l'énergie acoustique

Des chercheurs de l'Université Harvard et de l'Université Purdue ont développé une stratégie pour contrôler et lire les lacunes en silicium à l'intérieur de résonateurs acoustiques en vrac en carbure de silicium 4H (SiC). Ces résonateurs, qui amplifient ou filtrent les ondes acoustiques, ont diverses applications notamment dans les télécommunications RF et les technologies quantiques. Cependant, mesurer avec précision l’énergie acoustique emmagasinée au fil du temps s’avère un défi. La stratégie des chercheurs consiste à régler les fréquences absorbées ou amplifiées par les défauts du résonateur. Ils ont utilisé un dispositif appelé LOBAR (Lateral Overtone Bulk Acoustic Resonator), fabriqué en SiC 4H, pour démontrer le contrôle acoustique de spin des lacunes de silicium. Ils ont effectué une analyse du spectre de fréquences et utilisé une lecture optique pour visualiser le mode de résonance de l'appareil. La mesure non invasive permet une caractérisation précise des propriétés acoustiques des systèmes microélectromécaniques. Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour fabriquer des dispositifs de traitement du signal fiables et performants.

Source : Nature Electronics (DOI : 10.1038/s41928-023-01029-4)