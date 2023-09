Nouvelle comète Nishimura : sera-ce un spectacle spectaculaire ?

La comète Nishimura, C/2023 P1, récemment découverte, suscite le buzz auprès du public. Bien que sa trajectoire suggère une approche proche du Soleil et la possibilité d'être visible à l'œil nu, les experts estiment qu'il est peu probable qu'elle offre un spectacle spectaculaire du ciel.

Les comètes sont l’un des objets les plus impressionnants du système solaire, et la perspective d’observer une grande comète dans notre ciel est toujours excitante. La comète qui retient actuellement l'attention est C/2023 P1 (Nishimura), qui a été découverte par l'astronome japonais Hideo Nishimura le 12 août. Les astronomes ont pu déterminer sa trajectoire en analysant des images de pré-découverte remontant à janvier.

On s’est vite rendu compte que Nishimura se rapprocherait du Soleil ce mois-ci plutôt que de l’orbite de Mercure. Au moment de sa découverte, la comète montrait suffisamment de luminosité pour être potentiellement visible à l'œil nu. Cependant, sa trajectoire le maintiendra près du Soleil dans le ciel, comme observé depuis la Terre. Cela signifie que même si elle est suffisamment brillante pour être vue dans un ciel sombre, elle épousera probablement l'horizon juste après le coucher du soleil, presque perdue dans la lueur du Soleil.

Malgré sa visibilité limitée, les astronomes du monde entier sont toujours enthousiastes à l'idée d'étudier et d'observer Nishimura. Comme l’a dit un jour l’écrivain scientifique et astronome David H. Levy : « Les comètes sont comme des chats : elles ont une queue et font précisément ce qu’elles veulent. » Il y a toujours une chance que Nishimura s'éclaire de manière inattendue, offrant un spectacle spécial au cours des prochaines semaines. Sinon, il y a encore de l’espoir pour de futures observations de comètes.

Lorsque les comètes sont loin du Soleil, elles ressemblent à des boules de neige sales, composées de glace, de poussière et de roches. Lorsqu’une comète s’approche du Soleil, la surface se réchauffe, provoquant la transformation des couches de glace en gaz et leur éruption vers l’extérieur. Ce gaz, ainsi que la poussière et les débris, forment un nuage lumineux autour du noyau appelé coma. Le vent solaire éloigne ensuite le gaz et la poussière du Soleil, créant ainsi la queue emblématique d’une comète. La luminosité d'une comète est déterminée par la taille de son noyau, sa distance au Soleil et sa distance à la Terre.

D’après ce que nous savons de Nishimura, il est peu probable qu’il s’agisse d’une grande comète. De plus, elle n’est pas particulièrement proche de la Terre. Cependant, elle devrait être très active autour du périhélie, son point le plus proche du Soleil. Même si cela aurait été un spectacle impressionnant dans un ciel nocturne sombre, la position de Nishimura par rapport au Soleil et à la Terre rend son observation difficile.

Il y a une courte fenêtre pour apercevoir Nishimura depuis l'Australie, où il apparaîtra au-dessus de l'horizon ouest après le coucher du soleil. La meilleure chance de le voir se situe dans la semaine du 20 au 27 septembre, lorsqu'il se couchera environ une heure après le Soleil. Cependant, elle sera très proche de l'horizon et pourrait se perdre dans l'éblouissement du Soleil.

Bien qu'il soit possible que Nishimura se fragmente, augmentant ainsi sa luminosité, cela est moins probable pour un visiteur chevronné comme Nishimura. Néanmoins, la queue de la comète pourrait encore être visible à mesure que le ciel s’assombrit. Les observateurs ont estimé sa longueur à environ six degrés et s'attendent à ce qu'elle augmente à mesure que la comète s'approche du Soleil.

Si Nishimura n'offre pas le spectacle que beaucoup espèrent, il est possible qu'une autre comète, la comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), puisse offrir un spectacle vraiment spectaculaire l'année prochaine. Découvert plus tôt cette année, son potentiel d’exposition est très attendu.

Sources:

– Article source