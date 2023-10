Une éclipse solaire va assombrir le ciel en Amérique du Nord

Une éclipse solaire devrait assombrir le ciel de certaines parties de l'Amérique du Nord ce week-end, offrant ainsi un événement céleste rare qui ne se reproduira pas avant de nombreuses années. Bien que les éclipses solaires ne soient pas rares, cet événement particulier revêt une importance particulière en raison de la fréquence limitée des éclipses futures au Canada au cours de ce siècle. La prochaine éclipse solaire totale visible depuis le Canada aura lieu en 2033, même si elle ne sera visible que depuis la limite nord du Yukon. Par la suite, des éclipses annulaires sont prévues pour 2044, 2048 et 2057. Il y aura deux autres éclipses entre 2061 et 2080, et trois autres entre 2081 et 2100.

L'éclipse de ce week-end est considérée comme une éclipse annulaire, ce qui signifie que la Lune ne bloquera pas complètement le soleil, ce qui entraînera un effet « anneau de feu ». L'éclipse commencera à l'ouest de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique avant de se diriger vers le sud-est, en passant par l'Oregon, le Texas, le Mexique, l'Amérique du Sud et finalement disparaître au-dessus de l'océan Atlantique. Le chemin de l'annularité aura une largeur d'environ 320 kilomètres et il faudra moins d'une heure pour parcourir l'Oregon jusqu'au Texas. Les spectateurs le long du chemin auront l’occasion d’assister à l’anneau de feu pendant environ quatre minutes.

Au Canada, l'éclipse ne sera visible que sous forme d'éclipse partielle. Vancouver et certaines parties de l'intérieur sud de la Colombie-Britannique connaîtront environ 80 % de l'éclipse, tandis que les Prairies verront une couverture de 70 à 50 %. L’Est du Canada ne verra que 10 à 20 % de couverture. Il est important de noter qu’il n’est jamais recommandé de regarder directement le soleil lors d’une éclipse. Des précautions particulières doivent être prises pour protéger vos yeux, comme l'utilisation de lunettes solaires ou de lunettes de soudage avec un indice d'obscurité n° 14.

Pour ceux qui n’ont pas accès à un équipement d’observation approprié, un projecteur sténopé peut être utilisé pour observer l’éclipse en toute sécurité. Créez simplement un petit trou dans un morceau de papier ou utilisez une passoire à spaghetti ou une passoire pour projeter une image du soleil sur une surface. Cela vous permettra d'observer les demi-cercles de l'éclipse sans regarder directement le soleil.

Alors que les éclipses lunaires sont plus accessibles car elles peuvent être vues par la moitié du monde lorsque la lune devient orange, les éclipses solaires sont plus rares et nécessitent des emplacements spécifiques pour être témoins de la totalité. La prochaine éclipse d'avril traversera le Mexique, puis se déplacera vers le nord-est en direction de Toronto, Montréal et les provinces de l'Atlantique.

Comme pour tout événement dépendant des conditions météorologiques, l’expérience visuelle de l’éclipse peut être affectée par un ciel nuageux ou des conditions météorologiques défavorables. Il est conseillé de vérifier les prévisions météorologiques locales avant de planifier toute activité d'observation.

En conclusion, l’éclipse solaire qui se produit ce week-end présente une occasion extraordinaire d’assister à un événement céleste rare. Il est essentiel de donner la priorité à la sécurité oculaire et de suivre des techniques de visualisation appropriées pour protéger votre vision. Que vous puissiez assister à l'éclipse en personne ou l'observer via des diffusions en direct ou d'autres supports, la beauté et la rareté de ces événements les rendent vraiment impressionnants.

Sources:

– Article : [article source]

– NASA : [Lien vers le site de la NASA]