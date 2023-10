Un aperçu des nouvelles antennes du très grand réseau de nouvelle génération

By

L'Observatoire national de radioastronomie (NRAO) a dévoilé un prototype d'antenne de radiotélescope pour son prochain Very Large Array (ngVLA) de nouvelle génération. Le dévoilement a eu lieu lors d'un atelier organisé à l'Institut Max Planck de mathématiques dans les sciences à Leipzig, en Allemagne.

Le prototype comprend une parabole de 18 mètres composée de 76 panneaux individuels en aluminium. La conception unique du plat lui permet de résister à des conditions extrêmes telles que les changements de température, le vent et la gravité tout en conservant sa forme précise. Il se compose de 724 pièces maintenues ensemble par 2,500 43 vis et pèse XNUMX tonnes. La conception peut être facilement transportée et assemblée dans différents endroits du monde.

Le dévoilement intervient après que Associated Universities, Inc. (AUI) ait reçu une subvention de 21 millions de dollars de la National Science Foundation (NSF) pour améliorer la conception du ngVLA. De plus, mtex Antenna Technology, la société à l'origine du prototype, a reçu une subvention d'un million de dollars de la loi sur le développement économique local (LEDA) du Nouveau-Mexique pour le développement d'une nouvelle installation à Albuquerque.

Le ngVLA remplacera l’actuel Jansky Very Large Array (VLA) situé à Socorro, au Nouveau-Mexique. Il sera composé de 244 paraboles mesurant chacune 18 mètres et aura une sensibilité 10 fois supérieure à celle de son prédécesseur. La construction du ngVLA devrait commencer en 2026, avec des observations préliminaires prévues pour 2029 et des opérations scientifiques complètes commençant en 2035.

Les principaux objectifs scientifiques du ngVLA comprennent l'étude des exoplanètes de la taille de la Terre, l'astrobiologie et l'astrochimie des systèmes exoplanétaires, la formation et l'évolution des premières galaxies, les pulsars du centre galactique et les trous noirs supermassifs.

Le Jansky VLA, connu pour son apparition dans le film « Contact », a une histoire importante dans la recherche révolutionnaire en radioastronomie depuis son inauguration en 1980. Il a contribué à l'étude de divers objets et phénomènes célestes, notamment la glace sur Mercure, les étoiles noires supermassives. trous, microquasars, anneaux d'Einstein, sursauts gamma, supernovae et d'innombrables étoiles et planètes à travers l'univers.

Source: Univers aujourd'hui