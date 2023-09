Microscopie à expansion : faire progresser la résolution des microscopes optiques

Les microscopes utilisant des lentilles de verre et de la lumière constituent la pierre angulaire de la recherche en laboratoire depuis des siècles. Bien qu’il existe des appareils plus puissants comme les microscopes électroniques, leur coût élevé et leurs exigences de maintenance les rendent peu pratiques pour la plupart des laboratoires. En conséquence, les microscopes confocaux, qui utilisent la lumière et des lentilles pour grossir les objets, constituent l’option privilégiée par de nombreux chercheurs. Cependant, ces microscopes sont confrontés à des limites lorsqu'il s'agit de résoudre des objets proches de la longueur d'onde de la lumière utilisée, ce qui entraîne une distorsion de l'image par diffraction.

Les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les virus se situent dans cette fourchette de taille, ce qui pose des défis aux microbiologistes et aux pathologistes qui cherchent à les étudier et à les diagnostiquer. Pour surmonter ces obstacles, la technique de microscopie à expansion a vu le jour au cours des huit dernières années, permettant aux chercheurs d'améliorer la résolution des microscopes conventionnels en augmentant la taille des microbes observés.

La microscopie à expansion utilise un hydrogel polyélectrolytique pour dilater les échantillons. Ces gels sont très absorbants et gonflent lorsque de l'eau est ajoutée. Les échantillons, y compris des biomolécules spécifiques comme les protéines, sont ancrés à cette matrice de gel. À mesure que le gel gonfle, les échantillons sont multipliés par quatre, éliminant ainsi la distorsion provoquée par la diffraction.

Cependant, la microscopie à expansion rencontre des difficultés pour assurer une expansion uniforme des échantillons. La présence de parois cellulaires dans de nombreux microbes empêche l’expansion, ainsi que la nécessité d’étapes d’ancrage spécifiques pour chaque biomolécule, ce qui rend le processus laborieux et restrictif en termes de types d’échantillons pouvant être étendus.

En juin 2023, une équipe de chercheurs en biotechnologie dirigée par Yongxin Zhao de l’Université Carnegie Mellon a développé une nouvelle plateforme de microscopie à expansion appelée µMagnify. Cette plate-forme a utilisé un hydrogel qui lie universellement les biomolécules dans toute la matrice du gel, ce qui entraîne une expansion plus uniforme des échantillons et étend la gamme d'organismes et de tissus pouvant être observés. Néanmoins, deux défis persistaient : le problème de la paroi cellulaire et la capacité à étiqueter et identifier des structures spécifiques.

Pour résoudre le problème de la paroi cellulaire, les chercheurs ont combiné le traitement thermique avec un cocktail d’enzymes digérant la paroi cellulaire, permettant ainsi l’expansion réussie d’une variété d’agents pathogènes et de tissus infectés, y compris de robustes biofilms bactériens et fongiques.

L’autre défi consiste à marquer les protéines pour identifier les structures ou protéines clés au sein des cellules observées. L'étiquetage fluorescent est couramment utilisé, mais ne permet traditionnellement qu'un nombre limité de couleurs en raison du chevauchement des longueurs d'onde. Cependant, l'équipe de Zhao a développé une approche de rinçage et de répétition, permettant plusieurs cycles d'étiquetage sur un seul échantillon. Ceci, combiné à l’expansion améliorée de l’image, permet la visualisation de multiples interactions et structures protéiques en 3D.

Le système µMagnify offre une solution simple et économique pour améliorer la puissance et la polyvalence des microscopes confocaux existants. Avec un coût estimé à 10 dollars américains par échantillon, les laboratoires du monde entier peuvent adopter cette technique. Dans les régions aux ressources limitées et à forte prévalence d’agents pathogènes microbiens, comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-Est, le système présente un grand potentiel. Les chercheurs ont même développé un programme de réalité virtuelle appelé ExMicroVR pour la visualisation des données, facilitant ainsi la recherche collaborative entre plusieurs chercheurs sur le même échantillon.

