Une nouvelle technologie pourrait réduire la pollution lumineuse et restaurer une vue claire du ciel nocturne

Une nouvelle technologie de lampadaire a été développée qui pourrait aider à atténuer le problème de la pollution lumineuse et à redonner aux astronomes une vue claire du ciel nocturne. La pollution lumineuse, causée par l’utilisation généralisée de lampes LED brillantes, constitue une menace croissante pour les observatoires astronomiques du monde entier. Ces lampes LED économes en énergie consomment moins d'électricité que les lampes à incandescence traditionnelles, mais sont beaucoup plus lumineuses, ce qui fait briller le ciel avec une intensité accrue lorsqu'elles sont installées dans les villes.

En conséquence, de nombreux observatoires qui étaient autrefois situés dans des zones sombres et isolées voient désormais moins d'étoiles en raison de la diffusion excessive de la lumière dans l'atmosphère terrestre. Ce problème a contrecarré les progrès de la technologie des télescopes. Une étude récente a révélé que les étoiles disparaissent du ciel à un rythme moyen de 10 % par an.

La startup allemande StealthTransit a récemment testé une solution potentielle à ce problème. La technologie de l'entreprise, appelée DarkSkyProtector, se compose de trois composants : un dispositif qui fait scintiller les lumières LED à une fréquence imperceptible, un récepteur GPS et un obturateur de caméra télescope spécialement conçu qui peut clignoter en synchronisation avec les lumières LED. En ouvrant l'obturateur uniquement pendant les brefs instants où les lumières LED sont éteintes, la technologie peut réduire considérablement la lueur indésirable du ciel dans les images astronomiques.

Des expériences menées dans un observatoire des montagnes du Caucase en Russie ont démontré que le DarkSkyProtector pouvait réduire la lueur du ciel dans les images d'un impressionnant 94 %. Cette technologie a le potentiel de rendre tous les types d’éclairages adaptés à l’astronomie, y compris la publicité extérieure et l’éclairage intérieur. Il peut filtrer les lumières des villes et villages voisins ainsi que celles de l'observatoire lui-même.

StealthTransit a déclaré que la plupart des lumières LED existantes peuvent fonctionner en mode clignotant et que les nouvelles lampes conçues spécifiquement pour protéger le ciel nocturne ne seraient pas plus chères que la technologie LED actuelle. Le seul élément coûteux du système est l’obturateur léger et agile du télescope, qui doit clignoter environ 150 fois par seconde. La société espère rendre cette technologie disponible pour des télescopes plus grands dans un avenir proche.

Bien qu'encore au stade du prototype, StealthTransit vise à disposer d'un produit commercialement viable pour les meilleurs télescopes du monde d'ici cinq à sept ans.

Sources:

– Space.com – « Une nouvelle technologie de lampadaires pourrait rendre les nuits à nouveau sombres pour les astronomes »