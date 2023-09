Existe-t-il une neuvième planète cachée dans notre système solaire ?

By

Des preuves intrigantes ont émergé de l’existence d’une neuvième planète dans notre système solaire, selon une étude publiée dans The Astronomical Journal. L'article explore les orbites particulières des objets dans la lointaine ceinture de Kuiper, une région en forme de disque au-delà de Neptune qui abrite des planètes naines et de nombreux objets transneptuniens (TNO). Bien qu'il y ait eu des affirmations antérieures concernant l'existence d'une neuvième planète basées sur des observations de TNO tels que Sedna, cette nouvelle recherche présente une perspective différente.

L'étude suggère que l'orbite très excentrique et allongée de Sedna, aux côtés des orbites inclinées d'autres TNO, peut s'expliquer par la présence d'une planète de la taille de la Terre. Les simulations informatiques indiquent que cette planète hypothétique devrait avoir une masse de 1.5 à 3 fois la masse de la Terre et être située à 250 à 500 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Son orbite serait également inclinée de 30° par rapport au plan du système solaire, un phénomène appelé « scénario planète de la ceinture de Kuiper ».

La découverte d’une planète de la taille de la Terre dans le système solaire externe aurait de profondes implications pour la science planétaire. Cela nécessiterait une réévaluation de la définition d’une planète, créant potentiellement une nouvelle classe de planètes. En outre, les théories sur la formation du système solaire et le développement des planètes auraient besoin d’être révisées.

La théorie peut être testée en recherchant un amas de TNO à environ 150 fois la distance entre la Terre et le Soleil. La détection de tels objets servirait de preuve de l'existence de la neuvième planète. Même la découverte de quelques nouveaux TNO pourrait révolutionner notre compréhension des origines du système solaire.

En conclusion, la possibilité d’une neuvième planète dans notre système solaire présente une voie passionnante pour une exploration plus approfondie et une réévaluation de nos connaissances sur les confins de notre voisinage céleste.

