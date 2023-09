Recherche de liens entre les sursauts radio rapides et les ondes gravitationnelles

Résumé : Les astronomes sont depuis longtemps intrigués par les sursauts radio rapides, ces éclairs intenses d'ondes radio qui ne durent qu'une fraction de seconde mais libèrent autant d'énergie que le soleil en plusieurs années. Ces sursauts ont de multiples explications potentielles, notamment des étoiles à neutrons hautement magnétisées, des collisions d'étoiles denses ou d'autres phénomènes exotiques. Pour déterminer quelles théories sont correctes, les scientifiques se sont tournés vers les télescopes à ondes gravitationnelles pour rechercher des connexions.

Les ondes gravitationnelles, qui sont des ondulations dans la structure de l’univers, peuvent fournir des informations supplémentaires sur les sursauts radio rapides. Contrairement aux signaux électromagnétiques comme la lumière ou les ondes radio, les ondes gravitationnelles traversent la matière sans être affectées. Les astronomes ont déjà détecté des ondes gravitationnelles provenant de systèmes d'étoiles compactes en collision et sont conscients que des sursauts radio rapides peuvent également produire des signaux d'ondes gravitationnelles.

Dans une nouvelle étude publiée dans The Astrophysical Journal, les chercheurs ont croisé les données de dizaines d’observations de sursauts radio rapides avec des informations provenant de télescopes à ondes gravitationnelles. En estimant la distance et l'emplacement de chaque sursaut radio rapide, les scientifiques ont recherché des signaux d'ondes gravitationnelles autour de l'heure et de la position dans le ciel de chaque événement.

Bien que les chercheurs n’aient découvert aucun lien concluant entre les sursauts radio rapides et les ondes gravitationnelles dans cette étude, le sursaut le plus proche de leur échantillon a fourni des informations précieuses. Bien que la distance jusqu'au sursaut reste incertaine, la plage sensible des détecteurs d'ondes gravitationnelles se rapproche, ce qui amène les scientifiques à croire que les sources d'ondes gravitationnelles pourraient représenter une petite fraction des sursauts radio rapides.

Cette étude souligne l’importance d’utiliser plusieurs canaux d’observation et de données pour percer les mystères des phénomènes astrophysiques. Des recherches plus approfondies et une collaboration entre les radioastronomes et les astronomes des ondes gravitationnelles pourraient nous rapprocher de la compréhension des origines des sursauts radio rapides et du rôle des ondes gravitationnelles dans leur production.

Définitions:

– Sursauts radio rapides : éclairs intenses d’ondes radio provenant de l’espace qui durent très peu de temps, mais émettent autant d’énergie que le soleil en années.

– Ondes gravitationnelles : ondulations dans la structure de l’espace-temps causées par l’accélération d’objets massifs. Ils ont été prédits par la théorie de la relativité générale d’Einstein et ont été directement détectés pour la première fois en 2015.

– Signaux électromagnétiques : ondes de champs électriques et magnétiques qui se propagent dans l’espace, comme la lumière, les ondes radio et les rayons X.

Sources:

– *The Astrophysical Journal* : Etude sur le croisement de sursauts radio rapides et de données d'ondes gravitationnelles.