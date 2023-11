Nouvelle approche : des scientifiques chinois développent un chimiste robotique IA pour extraire l’oxygène sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA est récemment entré dans l'histoire en extrayant avec succès l'oxygène du CO2 présent dans l'atmosphère de Mars, mais les scientifiques chinois adoptent une approche différente pour relever le défi de l'approvisionnement en oxygène. Dans un article révolutionnaire publié dans Nature Synthesis, des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine développent un système automatisé qui utilise l’énergie solaire pour produire de l’oxygène à partir de l’eau martienne.

Alors que l'électrolyse est une méthode courante sur Terre pour extraire l'oxygène de l'eau en y faisant passer un courant électrique, Mars pose des défis uniques en raison de conditions différentes. Les scientifiques chinois cherchent à utiliser des catalyseurs pour surmonter cet obstacle. Cependant, la recherche des catalyseurs appropriés sur Mars n’est pas une mince affaire, avec plus de trois millions d’options potentielles disponibles.

Pour résoudre ce problème, l’équipe de recherche a développé un système d’IA robotique entièrement automatisé capable de mener l’ensemble du processus sans intervention humaine. Ce système utilise des échantillons de météorites martiennes comme matière première pour l’analyse et la synthèse de catalyseurs potentiels, l’optimisation et les tests. En tirant parti de la robotique et de l’IA, les chercheurs ont considérablement accéléré le processus, qui aurait pris environ 2,000 XNUMX ans à l’homme en utilisant les méthodes traditionnelles d’essais et d’erreurs.

L’utilisation de la chimie robotique pour l’exploration extraterrestre n’est pas nouvelle. Des recherches antérieures ont démontré le succès des robots autonomes dans la lutte contre les espaces chimiques complexes. Dans une étude notable de 2020, des chercheurs ont utilisé un robot mobile pour rechercher des photocatalyseurs améliorés pour la production d’hydrogène à partir de l’eau.

Dans cette étude de preuve de concept, le système automatisé a livré avec succès un catalyseur exceptionnel composé de plusieurs métaux. Le catalyseur a démontré son efficacité dans la catalyse de la réaction de dégagement d’oxygène et a pu fonctionner à la température de surface typique sur Mars.

Cette avancée dans la découverte et la synthèse automatisées de matériaux recèle un immense potentiel pour l’avenir de l’exploration de Mars. Les chercheurs estiment que le protocole et le système établis peuvent faire progresser non seulement l’extraction de l’oxygène, mais également la synthèse de produits chimiques pour l’occupation et l’exploration de planètes extraterrestres.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Comment le rover Perseverance de la NASA a-t-il extrait l’oxygène de Mars ?

R : Le rover Perseverance de la NASA a extrait l'oxygène du CO2 présent dans l'atmosphère de Mars à l'aide d'un processus complexe.

Q : Comment les scientifiques chinois abordent-ils le défi de l’extraction de l’oxygène sur Mars ?

R : Des scientifiques chinois développent un système automatisé qui utilise l'énergie solaire pour produire de l'oxygène à partir de l'eau martienne, en utilisant des catalyseurs pour surmonter les défis des conditions martiennes.

Q : Pourquoi trouver le catalyseur approprié sur Mars est-il un défi de taille ?

R : Mars offre plus de trois millions d’options de catalyseurs potentiels, ce qui rend difficile pour les humains de les rechercher manuellement en raison du retard de communication entre Mars et la Terre.