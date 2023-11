L’avenir de l’exploration de Mars : extraire l’oxygène de l’eau

Des scientifiques chinois ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait révolutionner la future exploration spatiale. Une équipe de chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine à Hefei a développé un robot chimiste alimenté par l’IA, capable d’extraire l’oxygène de l’eau sur Mars. Cette réalisation remarquable pourrait potentiellement fournir une source durable d’air respirable pour les futures missions avec équipage sur la planète rouge.

Mars, bien que dépourvue d’une quantité importante d’oxygène dans son atmosphère, possède d’abondantes ressources en eau, principalement sous forme de glace. Les scientifiques chinois ont cherché un moyen d’exploiter cette eau et de la convertir en molécules d’oxygène sans avoir besoin de matériaux supplémentaires provenant de la Terre. En utilisant un modèle d’apprentissage automatique, le robot chimiste a identifié un catalyseur approprié qui pourrait déclencher une réaction chimique produisant de l’oxygène sur Mars.

Pour déterminer le catalyseur, le robot chimiste a analysé des météorites de Mars et d’autres corps célestes ayant des compositions similaires à celle de la surface martienne. Grâce au balayage laser, il a détecté plusieurs éléments, notamment le fer, le nickel, le calcium, le magnésium, l'aluminium et le manganèse. Sur la base de ces résultats, l’algorithme a conclu que plus de 3.7 millions de molécules pourraient être produites pour décomposer l’eau et libérer de l’oxygène sur Mars. Il est intéressant de noter que le catalyseur choisi est capable de fonctionner à des températures aussi basses que -37 degrés Celsius, ce qui reflète les conditions glaciales de Mars.

L’un des avantages les plus significatifs de cette percée est sa dépendance aux ressources martiennes. Le catalyseur est entièrement composé d’éléments présents dans les météorites, éliminant ainsi le besoin pour les astronautes de transporter leur propre oxygène ou les matériaux nécessaires pour le produire. De plus, l’efficacité du robot chimiste alimenté par l’IA est étonnante. Il a généré des résultats scientifiques en seulement six semaines, un exploit qui aurait pris environ 2,000 XNUMX ans à un chercheur humain.

Ce dernier développement complète les efforts continus de la NASA pour explorer Mars. L'étude MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) de l'agence américaine a démontré la réussite de la production d'oxygène à partir de l'air lourd en dioxyde de carbone de Mars. L’intégration de ces technologies pourrait améliorer la durabilité des futures missions en fournissant aux astronautes un approvisionnement continu en oxygène.

Alors que l’humanité jette son dévolu sur Mars et rêve d’y établir une présence humaine permanente, des innovations comme le robot chimiste offrent l’espoir d’un avenir autosuffisant dans l’exploration spatiale. Avec la collaboration de scientifiques internationaux et d’agences spatiales, les possibilités de voyage vers l’inconnu deviennent de plus en plus prometteuses à chaque découverte révolutionnaire.

QFP

Quel est le but d’extraire l’oxygène de l’eau sur Mars ?

L’extraction de l’oxygène de l’eau sur Mars est cruciale pour maintenir la vie humaine lors des futures missions en équipage vers la planète rouge. L’oxygène sert de réserve d’air respirable aux astronautes et peut également être utilisé comme carburant pour fusée.

Comment le robot chimiste extrait-il l’oxygène de l’eau de Mars ?

Le chimiste robotique utilise un modèle d'apprentissage automatique alimenté par l'IA pour identifier un catalyseur capable de déclencher une réaction chimique produisant de l'oxygène. En décomposant l’eau en molécules d’hydrogène et d’oxygène, de l’air respirable peut être créé.

Pourquoi cette découverte est-elle importante pour l’exploration de Mars ?

Cette découverte est importante car elle élimine la nécessité pour les astronautes de transporter leur propre oxygène ou les matériaux nécessaires pour le produire. En utilisant les ressources facilement disponibles sur Mars, les futures missions pourront devenir plus autonomes et réduire leur dépendance à l’égard de la Terre.

Comment ce développement complète-t-il les efforts de la NASA ?

L'expérience MOXIE de la NASA a déjà démontré la capacité de produire de l'oxygène à partir de l'air lourd en dioxyde de carbone de Mars. L'intégration de cette technologie à la capacité du robot chimiste à extraire l'oxygène de l'eau pourrait améliorer la durabilité des futures missions sur Mars.