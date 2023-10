Un événement céleste étonnant : l’éclipse solaire annulaire

Une éclipse solaire annulaire devrait avoir lieu le 14 octobre, créant un spectacle à couper le souffle pour les observateurs d'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Ce phénomène céleste offre aux scientifiques une rare opportunité d’étudier la dynamique complexe du système solaire. Peg Luce, directrice par intérim de la division héliophysique au siège de la NASA, le décrit comme « la crainte et l'émerveillement de voir un magnifique anneau de feu éclipser ».

Le terme « anneau de feu » fait référence à l’apparition d’éclipses solaires annulaires. Contrairement aux éclipses solaires totales, la Lune est située au point le plus éloigné de son orbite par rapport à la Terre lors d’une éclipse annulaire, elle ne peut donc pas bloquer complètement le soleil. Au lieu de cela, la lumière ardente du soleil forme un anneau autour de l’ombre de la lune, créant un effet visuel saisissant.

L'éclipse solaire annulaire débutera à 9 h 13 (heure du Pacifique) aux États-Unis, partant de la côte de l'Oregon et traversant la côte du golfe du Texas. Il sera visible dans des États tels que l'Oregon, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique, le Texas, la Californie, l'Idaho, le Colorado et l'Arizona. L'éclipse se terminera à 12h03 CT.

Après avoir quitté les États-Unis, l'éclipse poursuivra son voyage à travers le Mexique, le Belize, le Honduras, le Panama et la Colombie avant d'atteindre son point final au large de la côte atlantique de l'Amérique du Sud, à Natal, au Brésil.

Pour ceux qui ne peuvent pas assister directement à l’éclipse, la NASA fournira une diffusion en direct de l’événement, présentant des vues de différents endroits aux États-Unis.

Lors de l'éclipse annulaire, les observateurs seront témoins de plusieurs phases de l'événement. Initialement, une éclipse partielle en forme de croissant se produira lorsque la lune commencera à passer devant le soleil. Environ une heure et 20 minutes plus tard, la lune s’alignera directement avec le soleil, créant ainsi l’anneau de feu, également connu sous le nom d’annularité. Selon la localisation de l'observateur, cette phase durera entre une et cinq minutes. Le ciel deviendra plus sombre, mais pas aussi sombre que lors d'une éclipse solaire totale, et les animaux pourront présenter un comportement typique du crépuscule.

Pour observer l'éclipse annulaire en toute sécurité, il est essentiel d'utiliser des lunettes d'éclipse certifiées ou des visionneuses solaires portables. Les lunettes de soleil ordinaires ou les appareils optiques tels que les appareils photo, les télescopes ou les jumelles n'offrent pas une protection adéquate et peuvent quand même laisser passer les rayons solaires nocifs pour les yeux.

Cet événement céleste est un événement rare et la prochaine éclipse annulaire dans cette région n'aura lieu qu'en 2046. Assurez-vous donc de prendre les précautions nécessaires et d'assister à ce phénomène étonnant en toute sécurité.

