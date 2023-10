Éclipses solaires : un phénomène de lumière et d'ombres

Les éclipses solaires se déclinent en trois variétés différentes : totales, annulaires et partielles. Le type d'éclipse observé dépend des positions et des distances de la Terre, de la Lune et du Soleil. Ces événements célestes offrent des expériences impressionnantes, allant de l’étonnant « anneau de feu » lors d’une éclipse annulaire à l’observation de changements environnementaux spectaculaires lors d’une éclipse totale. De plus, les éclipses peuvent potentiellement avoir un impact sur la technologie, notamment en affectant l’ionosphère et en perturbant potentiellement les signaux de communication.

Le 14 octobre 2023 et le 8 avril 2024, partout aux États-Unis et dans le monde entier, des personnes auront l’occasion d’assister à une éclipse solaire. Il existe trois types d'éclipses solaires : totales, annulaires et partielles. Une éclipse annulaire est observée lorsque la Lune est loin de la Terre et que sa taille est trop petite pour couvrir complètement le Soleil. Ce type d’éclipse devrait se produire le 14 octobre 2023. En revanche, une éclipse totale se produit lorsque la Lune est proche de la Terre et recouvre complètement le Soleil. Cet événement remarquable aura lieu le 8 avril 2024. Une éclipse partielle se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil ne sont pas parfaitement alignés, ce qui fait que seule une partie du Soleil semble recouverte, lui donnant une forme de croissant. Lors d'une éclipse totale ou annulaire, ceux qui se trouvent en dehors de la trajectoire de totalité ou d'annularité connaîtront une éclipse solaire partielle.

La carte développée par le studio de visualisation scientifique de la NASA présente la trajectoire de l'ombre de la Lune lors de l'éclipse solaire annulaire de 2023 et de l'éclipse solaire totale de 2024. Les ombres traverseront diverses régions des États-Unis, rendant ces événements accessibles à un large public.

Vivre une éclipse solaire est un phénomène vraiment inoubliable. Mitzi Adams, chef adjoint de la branche héliophysique et sciences planétaires du Marshall Space Flight Center de la NASA, la décrit comme une expérience surréaliste. Elle compare cela à un bol placé au-dessus de la Terre, là où vous vous tenez. Au milieu de la journée, l'obscurité tombe, mais la lumière reste toujours sur les bords. Les températures baissent, les vents se lèvent et les oiseaux peuvent chercher un abri ou les hurlements des coyotes peuvent se faire entendre.

Lors d'une éclipse annulaire, comme celle du 14 octobre, le ciel reste relativement lumineux même lorsque le soleil est couvert à 90 %. Ceux qui ont la chance de se trouver sur la voie de l’annularité peuvent être témoins de l’effet fascinant de « l’anneau de feu ». Cependant, il est crucial de gérer les attentes et de rappeler que des lunettes solaires sont nécessaires tout au long de l'événement.

Les éclipses à venir offrent non seulement des vues incroyables, mais ont également des effets sur la technologie et les systèmes de communication. À mesure que la Lune se déplace sur la Terre, l'ionosphère, qui sert de frontière entre la basse atmosphère terrestre et l'espace, peut se refroidir. Une éclipse solaire totale imite les conditions nocturnes en « éteignant » efficacement le principal mécanisme de charge de l'ionosphère. Cette perturbation pourrait potentiellement avoir un impact sur les signaux de communication transitant par l’ionosphère. Les signaux GPS peuvent produire des erreurs de localisation, tandis que les ondes radio peuvent changer, permettant des transmissions sur de plus longues distances par les opérateurs de radioamateur.

De plus, l'ionosphère abrite divers satellites de la NASA, dont la Station spatiale internationale (ISS). Les conditions changeantes lors d’une éclipse peuvent fournir des informations scientifiques précieuses et des opportunités de recherche.

En conclusion, les éclipses solaires sont des événements célestes captivants qui offrent des expériences uniques aux observateurs. Qu’il s’agisse d’être témoin du « cercle de feu » lors d’une éclipse annulaire ou d’observer les changements impressionnants de l’environnement lors d’une éclipse totale, ces événements laissent une impression durable. De plus, les éclipses peuvent affecter la technologie et les systèmes de communication, offrant ainsi une opportunité d’exploration et d’étude scientifiques.

Sources:

– Centre de vol spatial Marshall de la NASA

– Studio de visualisation scientifique de la NASA

– Équipe d’activation héliophysique de la NASA

– Bureau de l'environnement des météoroïdes de la NASA

– GPS : Système de positionnement global

– Station spatiale internationale (ISS)