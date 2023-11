Libérer le potentiel des quasi-cristaux : les nanoparticules codées par l'ADN créent de nouvelles possibilités

Une étude révolutionnaire menée par une équipe de nano-ingénieurs a dévoilé une réalisation remarquable dans le domaine des nanosciences. En exploitant la puissance de l’ADN, ces scientifiques ont réussi à synthétiser un quasi-cristal – une forme unique de structure cristalline avec des motifs non répétitifs – à partir de nanoparticules. Cette avancée ouvre des possibilités passionnantes pour la conception et le développement de matériaux avancés et d’applications nanotechnologiques de pointe.

Les quasi-cristaux se distinguent des cristaux ordinaires en raison de leurs motifs complexes dépourvus de symétrie répétitive. Les propriétés exceptionnelles présentées par les quasi-cristaux incluent la conductivité électrique sans résistance, des capacités uniques d’absorption de la lumière et de la chaleur et des surfaces d’une dureté ou d’un caractère glissant extraordinaires. À ce jour, la création délibérée de quasi-cristaux colloïdaux a posé un défi de taille, mais cette étude établit les nanoparticules codées par l'ADN comme une voie prometteuse pour la production de ces structures complexes.

L’équipe de recherche a concentré ses efforts sur les formes bipyramidales, constituées de deux pyramides fusionnées à leur base. Tirant parti de la programmabilité de l’ADN, l’équipe a codé des brins spécifiques pour faciliter l’assemblage de particules dans une structure quasi-cristalline. Des études antérieures menées par Yein Lim et Sangmin Lee, doctorants en génie chimique à l'Université du Michigan, avaient démontré que lorsque des bipyramides présentant des nombres de côtés variables étaient utilisées, des décaèdres (bipyramides pentagonales à 10 côtés) pouvaient former un quasi-cristal dans des conditions et des proportions particulières.

En combinant modélisation théorique et techniques expérimentales, l’équipe a réussi à synthétiser un quasi-cristal à l’aide de particules décaèdres. La vérification de leur réalisation a été obtenue par imagerie au microscope électronique, qui a confirmé la présence de la structure attendue. Ce qui rend ce quasi-cristal particulier intrigant est sa disposition de rosettes en cercles concentriques, avec des formes à 10 côtés dans les couches 2D présentant une symétrie de 12 fois et s'empilant à intervalles réguliers. Contrairement aux quasi-cristaux axiaux conventionnels, ce nouveau quasi-cristal affiche une variation des motifs de carrelage d'une couche à l'autre, conférant une sensation de chaos contrôlé qui améliore sa stabilité.

Cette étape importante fait non seulement progresser notre compréhension des structures à l’échelle nanométrique, mais ouvre également la voie au développement de matériaux novateurs et à l’exploration d’applications nanotechnologiques innovantes. Alors que les chercheurs continuent d’exploiter la puissance de l’ADN et d’autres approches novatrices, le potentiel de découverte des propriétés extraordinaires des quasi-cristaux devient de plus en plus tentant.

Questions fréquentes

Que sont les quasi-cristaux ?

Les quasi-cristaux sont un type de structure cristalline caractérisée par des motifs non répétitifs. Contrairement aux cristaux ordinaires, ils présentent des propriétés uniques, notamment une conductivité électrique sans résistance et des capacités distinctes d’absorption de la lumière et de la chaleur.

Comment le quasi-cristal a-t-il été créé dans cette étude ?

Dans cette étude, les nano-ingénieurs ont utilisé des nanoparticules codées par l’ADN pour les assembler en une structure quasi-cristalline. En programmant les brins d’ADN pour qu’ils se reconnaissent, les particules ont été amenées à se rassembler et à former l’arrangement complexe souhaité.

Qu’est-ce qui rend ce quasi-cristal unique ?

Le quasi-cristal synthétisé présente des cercles concentriques de rosettes, comprenant des formes à 10 côtés avec une symétrie de 12 fois. Contrairement à la plupart des quasi-cristaux axiaux, le motif de carrelage de ses couches varie, incorporant un niveau contrôlé de chaos qui améliore sa stabilité.

Quelles implications cette étude a-t-elle ?

La création réussie d'un quasi-cristal utilisant des nanoparticules codées par l'ADN ouvre de nouvelles voies pour concevoir des structures nanométriques avancées et explorer des applications innovantes en nanotechnologie et en science des matériaux. Cette avancée contribue à notre compréhension des quasi-cristaux et ouvre la voie à de nouvelles recherches révolutionnaires dans ce domaine.