De nouvelles découvertes sur les rayons gamma Pulsar remettent en question les modèles traditionnels

Les scientifiques ont fait une découverte intrigante dans le monde des pulsars, mettant en lumière la complexité de ces objets cosmiques fascinants. Les pulsars, étoiles à neutrons à rotation rapide, sont réputés pour émettre des ondes radio régulières qui ont été utilisées comme moyen de mesurer le temps dans le cosmos. Cependant, une récente observation de rayons gamma par le Vela Pulsar a laissé les astronomes perplexes et désireux de comprendre la source de leur formidable énergie.

Les rayons gamma Vela, avec des énergies supérieures à 20 téraélectronvolts, ont été détectés par le système stéréoscopique à haute énergie (HESS). Alors que des rayons gamma de haute énergie ont déjà été observés dans des pulsars, l’intensité des sursauts Vela a posé un nouveau défi. En règle générale, les champs magnétiques des étoiles à neutrons amènent les particules chargées à émettre de la lumière lorsqu'elles sont piégées dans les champs et accélérées à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Ce phénomène conduit à l’émission d’impulsions lumineuses régulières, rendant les pulsars facilement détectables.

Dans le cas du Vela Pulsar, cependant, les rayons gamma émis sont bien plus intenses que ce que l’on attend de ses seuls champs magnétiques. Les scientifiques ont observé que le cône de lumière énergétique associé au Vela Pulsar est inhabituellement large, ce qui suggère que le mécanisme responsable de la génération de particules à haute énergie peut différer des modèles traditionnels. Une possibilité est que les particules chargées soient initialement accélérées dans une zone plus large et, lorsqu'elles sont attirées dans le cône de lumière étroit par le champ magnétique, elles conservent leur énergie élevée. Alternativement, une combinaison de champs magnétiques puissants et d’un puissant vent stellaire peut hyper-accélérer les particules.

Ces résultats soulignent la nécessité de recherches plus approfondies et soulignent l’importance de comprendre l’interaction entre les champs magnétiques intenses et les particules chargées. La découverte remet également en question les modèles traditionnels et élargit notre compréhension des limites supérieures de l’énergie. De telles connaissances ont des implications non seulement pour les pulsars mais aussi pour d’autres phénomènes cosmiques caractérisés par de puissants champs magnétiques, notamment ceux associés aux trous noirs.

Référence:

La collaboration HESS. "Découverte d'une composante de rayonnement du pulsar Vela atteignant 20 téraélectronvolts." Astronomie naturelle (2023)