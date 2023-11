Enquête sur les origines anciennes du complexe répressif Polycomb 2 (PRC2)

By

Une étude récente menée par une équipe de chercheurs internationaux a mis en lumière la fonction ancestrale du complexe répressif Polycomb 2 (PRC2). Contrairement à ce que l'on pensait auparavant, le rôle principal de PRC2 ne se limite pas au contrôle des gènes du développement, mais implique également la protection du génome contre l'invasion des transposons.

L'équipe, dirigée par Frédéric Berger de l'Institut Gregor Mendel de biologie moléculaire végétale (GMI), s'est lancée dans une enquête approfondie sur PRC2 chez divers eucaryotes. En étudiant les génomes des plantes, des SAR et des opisthokontes (qui comprennent les humains et les champignons), ils visaient à découvrir le parcours évolutif et le véritable objectif de cet ancien complexe.

À leur grande surprise, les chercheurs ont trouvé des preuves de l'implication de PRC2 dans l'inactivation des transposons dans les trois lignées eucaryotes. Les transposons, également appelés gènes sauteurs, sont des éléments génétiques mobiles qui peuvent se déplacer dans l'ADN et potentiellement perturber la stabilité génomique. La capacité de PRC2 à supprimer ces transposons met en évidence son rôle crucial dans la défense du génome.

Au fil du temps, la fonction de PRC2 est progressivement passée de la répression des transposons à la répression des gènes codant pour les protéines. Dans les plantes à fleurs comme Arabidopsis, qui ont évolué plus récemment, les chercheurs ont découvert des restes d'éléments transposables qui servent encore de cibles pour PRC2. Ces éléments recrutent PRC2 pour faire taire les gènes voisins, suggérant une domestication des transposons pour moduler les gènes codant pour les protéines.

Cette étude révolutionnaire remet en question la compréhension antérieure du rôle de PRC2 et révèle sa fonction ancienne dans la protection du génome contre l'invasion des transposons. En comprenant les origines de PRC2 et son évolution, les chercheurs peuvent mieux comprendre les mécanismes complexes qui régulent l’expression des gènes et la stabilité du génome.

QFP

Qu’est-ce que le complexe répressif Polycomb 2 (PRC2) ?

PRC2 est un complexe multiprotéique qui joue un rôle crucial dans la régulation de l'expression des gènes. Il modifie la structure de la chromatine, en ajoutant spécifiquement un groupe méthyle à la protéine histone H3, entraînant l'inactivation du gène.

Que sont les transposons ?

Les transposons, également appelés gènes sauteurs, sont des éléments génétiques mobiles présents dans l'ADN. Ils ont la capacité de se déplacer dans le génome et peuvent potentiellement perturber la stabilité génomique s’ils ne sont pas correctement régulés.

Comment PRC2 protège-t-il le génome ?

PRC2 est impliqué dans la désactivation des transposons, qui constituent une menace potentielle pour la stabilité génomique. En supprimant l'activité des transposons, PRC2 aide à maintenir l'intégrité du génome et prévient les réarrangements génétiques indésirables.

(Source : Biologie actuelle)