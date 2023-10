L’explosion aérienne cosmique et la naissance de l’agriculture en Syrie

Une étude récente suggère que l’agriculture en Syrie pourrait être née d’un événement cataclysmique survenu il y a 12,800 XNUMX ans. Les chercheurs pensent qu'une comète fragmentée est entrée en collision avec l'atmosphère terrestre, provoquant une explosion et des changements environnementaux importants. Les conséquences de cet événement ont contraint les chasseurs-cueilleurs de la colonie préhistorique d’Abu Hureyra à adopter des pratiques agricoles comme moyen de survie.

L'étude, publiée dans la revue Science Open: Airbursts and Cratering Impacts, fait partie d'une enquête plus vaste sur l'hypothèse de l'impact de Younger Dryas. Cette hypothèse propose qu'un impact cosmique ait été responsable d'un refroidissement soudain et anormal de la Terre il y a environ 13,000 XNUMX ans.

Les chercheurs affirment que la région d’Abou Hureyra a connu un passage de conditions plus humides à des conditions plus sèches suite à l’explosion aérienne cosmique. Ce changement climatique a probablement entraîné une diminution des ressources locales et incité les habitants à développer l'agriculture comme moyen de subsistance. L'agriculture leur a permis de cultiver leur propre nourriture et d'atténuer les conséquences des fluctuations environnementales provoquées par l'explosion aérienne.

La découverte de preuves étayant cette hypothèse est importante car elle offre une nouvelle perspective sur les origines de l'agriculture dans la région. Auparavant, il était largement admis que l’agriculture se développait uniquement grâce à une intervention humaine délibérée. Cependant, cette recherche suggère qu’un événement catastrophique pourrait avoir joué un rôle crucial dans son émergence.

Des études plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement l’impact de l’explosion aérienne cosmique sur les premières pratiques agricoles et comment elle a façonné le cours de la civilisation humaine. Cependant, cette recherche offre des informations précieuses sur les interactions complexes entre les événements cosmiques, les changements environnementaux et l’adaptation humaine.

Sources:

– Université de Californie – Santa Barbara

– Science ouverte : explosions aériennes et impacts de cratères