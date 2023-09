Cellules souches métamorphosées : une clé pour inverser le déclin de l’immunité lié au vieillissement

Les chercheurs ont découvert une molécule susceptible d’inverser le déclin de la fonction immunitaire lié à l’âge. Publiée dans Nature Aging, cette recherche révolutionnaire nous rapproche de l’allongement de la durée de vie et de la santé globale.

Le système immunitaire s’affaiblit avec l’âge, nous rendant plus vulnérables aux infections, aux maladies et aux tumeurs. La clé du bon fonctionnement du système immunitaire réside dans nos cellules souches hématopoïétiques (CSH), responsables de la production de tous les types de cellules sanguines. Les cellules souches ont la capacité de se différencier en différents types de cellules, ce qui les rend essentielles à la production de cellules immunitaires.

Cependant, à mesure que nous vieillissons, les cellules souches hématopoïétiques perdent leur capacité à produire les cellules immunitaires nécessaires et deviennent orientées vers la production d’une lignée de cellules sanguines plutôt que d’autres. De plus, les cellules souches vieillissantes accumulent une quantité anormale de mitochondries, ce qui altère leurs fonctions métaboliques. Ces facteurs limitent la production de cellules immunitaires et affaiblissent les défenses de l'organisme contre les toxines et les agents pathogènes.

Pour remédier à ce déclin, les chercheurs se sont concentrés sur la restauration de la santé mitochondriale. Ils ont découvert que l’urolithine A, un composé naturel connu pour améliorer la condition métabolique, pouvait restaurer la fonction mitochondriale et améliorer la production de cellules sanguines. Dans une série d’expériences, des cellules souches hématopoïétiques ont été exposées à l’urolithine A, puis transplantées chez des souris exposées à des niveaux d’irradiation mortels. Ces souris ont réussi à se rétablir, l'urolithine A ayant restauré la capacité des anciennes cellules souches à produire des cellules sanguines.

Dans une expérience distincte, des souris âgées ont été nourries avec un régime enrichi en urolithine A, ce qui a entraîné une amélioration des performances des cellules souches hématopoïétiques et une production accrue de cellules immunitaires. Notamment, ces cellules souches rajeunies ont entraîné une réponse immunitaire améliorée, rendant les souris plus efficaces dans la lutte contre les infections virales.

Cette recherche confirme que l'urolithine A rajeunit les cellules souches hématopoïétiques et préserve leur capacité à produire tous types de cellules sanguines. En conséquence, la fonction immunitaire est améliorée et la résilience face aux infections est renforcée. Bien que ces résultats puissent prendre du temps à se traduire par des thérapies prêtes à l'emploi, l'incorporation d'aliments riches en urolithine A, tels que les framboises, les noix, les amandes, les fraises et les grenades, dans l'alimentation, peut avoir des effets bénéfiques potentiels sur la santé.

