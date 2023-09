Des scientifiques découvrent un gène responsable de la croissance des poils absorbants

Des chercheurs de l'Université de l'État de Washington ont identifié un gène appelé « BUZZ » qui joue un rôle crucial dans la croissance des poils absorbants des plantes. Les poils absorbants, qui se développent différemment des autres types de cellules végétales, sont importants pour l’absorption des nutriments et de l’eau. L'étude suggère également que le gène pourrait être impliqué dans la manière dont les plantes localisent et utilisent les nitrates, une source vitale d'azote pour la croissance des plantes.

Le développement des poils absorbants se déroule en deux étapes : la détermination du destin cellulaire et la croissance. Les cellules épidermiques peuvent soit devenir des cellules épidermiques typiques, soit se différencier en cellules ciliées racinaires. Au cours du développement, un renflement se forme sur la cellule épidermique typiquement parenchymateuse, qui s'étend ensuite jusqu'à la croissance de l'extrémité. Une fois que la croissance de la pointe atteint un rythme constant, le reste des cellules épidermiques cesse de croître.

Les chercheurs ont découvert que le gène BUZZ régule à la fois le taux de croissance des racines et l’initiation des racines latérales en réponse à la concentration de nitrates dans le sol environnant. Ils ont découvert que le gène est exprimé à de faibles niveaux et n’a jamais été documenté auparavant, ce qui le rend difficile à trouver. Cependant, comprendre comment les plantes contrôlent l’absorption et la signalisation des nitrates est crucial pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’azote en agriculture et dans le cycle global de l’azote.

Le gène BUZZ est activé en réponse au nitrate, à l'urée et à l'ammoniac, permettant aux racines de localiser l'azote dans le sol. Même lorsque l’apport en nitrate est abondant, la perte du gène conduit à un phénotype de racine butineuse. Cette réponse sensible et étroitement régulée indique l'importance du gène BUZZ dans la capacité de la plante à trouver et à utiliser efficacement les nitrates.

L'identification du gène chez une espèce de graminée modèle comme Brachypodium distachyon pourrait avoir des implications significatives pour les produits agricoles tels que le blé, le riz, le maïs et l'orge. Ces cultures sont essentielles à la production alimentaire mondiale, et améliorer leur capacité à acquérir et à utiliser les nitrates pourrait avoir un impact substantiel.

Avec la découverte du gène BUZZ et de son rôle dans la croissance des poils absorbants et l’absorption des nutriments, les scientifiques explorent désormais comment les plantes utilisent ce gène pour moduler le développement des nitrates et du système racinaire. Les résultats fournissent des informations précieuses sur les mécanismes sous-jacents à la croissance des plantes et offrent un potentiel pour améliorer les pratiques agricoles et la durabilité.

Journal de référence:

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ : gène essentiel à la croissance post-initiation des poils absorbants et médiateur de l'architecture racinaire chez Brachypodium distachyon. Nouveau phytologue. DOI : 10.1111/nph.19079

Sources:

– Des chercheurs de l’Université de l’État de Washington découvrent un gène végétal responsable de la croissance des poils absorbants et de l’absorption des nutriments (WSU Insider)

– Lehman, TA, Rosas, MA, Brew-Appiah, RAT et al. BUZZ : gène essentiel à la croissance post-initiation des poils absorbants et médiateur de l'architecture racinaire chez Brachypodium distachyon. Nouveau phytologue.