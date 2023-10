Le rétrécissement de Mercure : un nouvel aperçu de l'activité géologique de la planète

By

Les planétologues savent depuis longtemps que Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a rétréci au fil des milliards d’années. Une nouvelle recherche publiée dans Nature Geoscience fournit un nouvel aperçu du rétrécissement et de l'activité géologique en cours de la planète.

L'intérieur de Mercure s'est progressivement refroidi, provoquant une contraction de son volume. En conséquence, la surface de la planète développe des « failles de poussée », où une zone de terrain est repoussée sur un terrain adjacent, semblable aux rides qui se forment sur une pomme vieillissante. Les escarpements, ou pentes de plusieurs kilomètres de hauteur, à la surface de Mercure témoignent de ce rétrécissement.

L'âge de la surface de Mercure peut être déterminé en comptant la densité des cratères d'impact. Les escarpements, étant assez anciens, indiquent qu'ils sont en place depuis environ 3 milliards d'années. Cependant, la question restait de savoir si ces escarpements sont toujours actifs aujourd'hui ou s'ils ont cessé de bouger depuis longtemps.

L'étude a révélé que de nombreux escarpements ont continué à se déplacer à des époques géologiques récentes, même s'ils ont été initiés il y a des milliards d'années. Cette découverte a été faite lors d'un doctorat. L'étudiant a remarqué de petites fractures appelées « grabens » se superposant sur les surfaces supérieures étirées de certains escarpements. Ces grabens suggèrent que la croûte a été courbée lorsqu'elle est poussée sur le terrain adjacent, provoquant une fissuration de la surface.

Les grabens sont des éléments relativement petits, mesurant moins de 1 km de large et moins de 100 mètres de profondeur, ce qui indique qu'ils sont plus jeunes que les anciennes structures sur lesquelles ils reposent. Sur la base du taux de flou provoqué par le jardinage à impact, on estime que la majorité des grabens ont moins de 300 millions d’années, ce qui suggère un mouvement récent.

L'étude a identifié 48 grands escarpements lobés avec des grabens confirmés et 244 autres escarpements avec des grabens probables. Ces découvertes seront confirmées par le système d’imagerie de la mission BepiColombo, une mission conjointe euro-japonaise qui devrait orbiter autour de Mercure en 2026.

La Lune, qui a également connu un refroidissement et une contraction, fournit une preuve supplémentaire de l'activité géologique récente. L'analyse des tremblements de lune enregistrés par les sismomètres laissés à la surface de la Lune par les missions Apollo montre que les tremblements de lune sont regroupés près des escarpements lobés. Des images détaillées de la surface de la Lune depuis l'orbite révèlent des traces laissées par des rochers rebondissant sur des faces escarpées, indiquant des tremblements de terre récents.

Bien que la mission BepiColombo ne fournisse pas de données sismiques, ses images détaillées pourraient révéler des traces de rochers qui serviraient de preuve supplémentaire des récents tremblements de terre sur Mercure. Cette recherche offre des informations précieuses sur l'activité géologique en cours et le rétrécissement de Mercure, permettant aux scientifiques de mieux comprendre l'évolution de la planète sur des milliards d'années.

