Contrairement à la croyance populaire, George Vekinis, physicien devenu écrivain culinaire, suggère de ne jamais saler un steak avant de le faire frire. Il soutient que la capacité osmotique du sel peut extraire trop d’humidité de la viande, ce qui donne une texture dure et non comestible. Vekinis déconseille également de cuire le steak directement du réfrigérateur, préconisant une étape pré-micro-ondes pour réchauffer la viande avant de la faire frire.

Selon Vekinis, la façon optimale de cuire un steak est de le passer au micro-ondes pendant une à deux minutes, selon son épaisseur, puis de le faire frire rapidement à feu vif. L'objectif est d'obtenir une légère réaction en surface tout en garantissant que la température interne atteigne au moins 55-60 degrés Celsius. Cette méthode permet au steak de conserver sa jutosité et sa saveur.

Vekinis souligne que le niveau de cuisson idéal pour un steak est mi-saignant. Il en résulte un centre légèrement rouge avec un extérieur saisi et cuit. Bien qu'il reconnaisse que l'ajout d'une petite quantité d'huile dans la poêle, même avec des poêles antiadhésives, est une préférence personnelle, il ne préconise pas l'utilisation du sel comme assaisonnement.

Ces points de vue non conventionnels remettent en question les recommandations de nombreux chefs célèbres, comme Gordon Ramsay et Jamie Oliver, qui préconisent d'assaisonner généreusement les steaks avec du sel avant la cuisson. Le point de vue de Vekinis offre une nouvelle vision de la science de la cuisson du steak, et ses idées sont détaillées dans son récent livre, Physics in the Kitchen, qui explore les principes scientifiques derrière divers phénomènes alimentaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je assaisonner le steak avec du sel avant de le faire frire ?

Selon George Vekinis, physicien devenu écrivain culinaire, il est préférable de ne pas assaisonner le steak avec du sel avant de le faire frire. Il affirme que le sel peut extraire une humidité excessive de la viande, ce qui lui donne une texture dure et non comestible.

Pourquoi devrais-je mettre un steak au micro-ondes avant de le faire frire ?

Vekinis suggère de passer le steak au micro-ondes pendant une à deux minutes pour réchauffer la viande avant de la faire frire. Cette étape pré-micro-ondes garantit que le steak cuit plus uniformément et aide à conserver sa jutosité et sa saveur.

Quel est le niveau de cuisson idéal pour un steak ?

Selon Vekinis, le niveau de cuisson idéal pour un steak est mi-saignant. Cela signifie que le centre du steak doit être légèrement rouge, tandis que l'extérieur est saisi et cuit.

Pourquoi les chefs célèbres recommandent-ils d’assaisonner le steak avec du sel ?

Des chefs célèbres comme Gordon Ramsay et Jamie Oliver recommandent souvent d'assaisonner le steak avec du sel avant la cuisson pour rehausser la saveur. Cependant, le point de vue de Vekinis remet en question cette norme en suggérant que le sel peut compromettre la texture de la viande.

Quel livre explore la science derrière la cuisine ?

Les idées de Vekinis sur la cuisson du steak et divers phénomènes alimentaires sont détaillées dans son livre Physics in the Kitchen. Le livre propose une explication scientifique des principes et techniques de cuisine.