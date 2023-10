Activité volcanique sur la péninsule russe du Kamtchatka

By

À la mi-octobre 2023, des volcans voisins de la péninsule russe du Kamchatka ont été vus en éruption grâce à une image capturée par l'Operational Land Imager (OLI) sur Landsat 8. L'image révèle le stratovolcan Klyuchevskoy, qui est le plus haut volcan actif d'Eurasie, émettant un petit panache de gaz, de vapeur et de cendres vers le nord-est. La forme conique claire de la montagne et son panache ascendant projettent des ombres sur la neige environnante, créant une impression de tridimensionnalité.

Plus tôt en juin 2023, l'équipe de réponse à l'éruption volcanique du Kamtchatka (KVERT) a signalé le début des éruptions stromboliennes à Klyuchevskoy. En juillet, une nouvelle coulée de lave a été détectée sur son flanc sud-est. Le volcan a continué à connaître des éruptions explosives, qui ont entraîné l'envoi de quantités variables de cendres dans l'atmosphère. Le code couleur de l’aviation était parfois élevé à l’orange en raison des émissions de cendres et de gaz. Avant la capture de l'image, l'activité à Klyuchevskoy s'est intensifiée, avec une augmentation des coulées de lave et des matériaux incandescents projetant jusqu'à 300 mètres au-dessus du bord du cratère.

Un autre volcan, Bezymianny, a également émis un panache volcanique à cette époque. Cependant, il est plus difficile de le distinguer sur l’image en raison d’un banc de nuages. Le 16 octobre, KVERT a observé une augmentation de l'activité à Bezymianny, notamment des avalanches de débris et des cendres soufflées à environ 70 kilomètres au nord-est du volcan.

La péninsule du Kamtchatka est connue pour son activité volcanique, abritant plus de 300 volcans. La chaîne de Klyuchevskaya, représentée sur l'image, est particulièrement sujette aux drames géologiques. La photo d'un astronaute prise depuis la Station spatiale internationale a également montré des signes d'éruptions récentes des volcans Klyuchevskoy et Bezymianny.

Source : Image de l'Observatoire de la Terre de la NASA réalisée par Wanmei Liang, utilisant les données Landsat de l'US Geological Survey. Histoire de Lindsey Doermann.