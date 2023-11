Une approche révolutionnaire de la simulation moléculaire : présentation du modèle FIREANN

By

Des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC) ont réalisé des progrès révolutionnaires dans la simulation moléculaire avec le développement du modèle universel de réseau neuronal atomique intégré récursivement induit par champ (FIREANN). Ce modèle innovant d'apprentissage automatique (ML) capture avec précision les interactions entre les champs externes et les systèmes atomistiques, révolutionnant ainsi l'étude des systèmes chimiques, biologiques et matériels complexes au niveau microscopique.

La clé des simulations atomiques réside dans la représentation précise des surfaces d’énergie potentielle (PES) de grande dimension. Bien que les modèles atomistiques de ML aient été largement utilisés ces dernières années à cette fin, ils se limitent à décrire des systèmes isolés et ne prennent pas en compte les interactions avec des champs externes qui peuvent modifier fondamentalement le comportement du système. Cela a rendu nécessaire un nouveau modèle ML prenant spécifiquement en compte les champs externes.

L'équipe de recherche du professeur Jiang a conçu une approche « tout-en-un » pour relever ce défi. Ils ont traité le champ externe comme des atomes virtuels et ont utilisé les densités atomiques intégrées (EAD) comme descripteurs de l'environnement atomique. Grâce à la dérivation de l'EAD induit par le champ (FI-EAD), qui combine les orbitales dépendantes du champ et basées sur les coordonnées, l'équipe a réussi à capturer la nature de l'interaction entre le champ externe et le système atomistique, ce qui a abouti au développement de le modèle FIREANN.

Là où les modèles ML traditionnels échouent, le modèle FIREANN excelle. Il corrèle avec précision les propriétés de réponse du système aux champs externes, tels que le moment dipolaire et la polarisabilité, avec les changements correspondants dans l'énergie potentielle. Cette avancée offre aux chercheurs un outil exceptionnel et efficace pour réaliser des simulations spectroscopiques et dynamiques de systèmes complexes sous des champs externes.

L'équipe a mené des simulations dynamiques approfondies pour vérifier les capacités du modèle FIREANN. Ils ont notamment simulé avec succès le N-méthylacétamide et l’eau liquide sous de puissants champs électriques externes, obtenant ainsi une précision et une efficacité remarquables dans leurs résultats. De plus, pour les systèmes périodiques, le modèle FIREANN surmonte le problème inhérent à la polarisation à valeurs multiples en s'entraînant uniquement avec des données sur les forces atomiques.

Cette recherche comble une lacune critique dans le paysage des modèles ML en fournissant une représentation précise des champs externes. Ses applications s'étendent à des domaines englobant la chimie, la biologie et la science des matériaux, faisant progresser considérablement les simulations moléculaires et ouvrant la porte à de nouvelles découvertes.

QFP

Q : Qu'est-ce que le modèle FIREANN ?

Le modèle FIREANN (réseau neuronal atomique récursif intégré induit par le champ) est un modèle d'apprentissage automatique révolutionnaire développé par l'équipe de recherche du professeur Jiang à l'Université des sciences et technologies de Chine. Il capture avec précision les interactions entre les champs externes et les systèmes atomistiques, faisant ainsi progresser considérablement les simulations moléculaires.

Q : En quoi le modèle FIREANN diffère-t-il des autres modèles ML ?

Contrairement à la plupart des modèles ML qui décrivent uniquement des systèmes isolés, le modèle FIREANN considère les interactions entre les champs externes et le système atomistique. Il capture avec succès la nature de cette interaction grâce à la dérivation de densités atomiques incorporées induites par un champ (FI-EAD), permettant des simulations précises de systèmes complexes sous des champs externes.

Q : Quelles sont les applications du modèle FIREANN ?

Le modèle FIREANN a de nombreuses applications en chimie, biologie et science des matériaux. Il fournit aux chercheurs un outil précis et efficace pour effectuer des simulations spectroscopiques et dynamiques de systèmes complexes dans des champs externes, facilitant ainsi les progrès dans ces domaines.

Q : Comment la capacité du modèle FIREANN a-t-elle été vérifiée ?

La capacité du modèle FIREANN a été vérifiée grâce à des simulations dynamiques approfondies. L’équipe de recherche a mené des simulations du N-méthylacétamide et de l’eau liquide sous de puissants champs électriques externes, obtenant ainsi une grande précision et efficacité dans leurs résultats.

Q : Comment le modèle FIREANN aborde-t-il la question des valeurs multiples de la polarisation dans les systèmes périodiques ?

Pour les systèmes périodiques, le modèle FIREANN surmonte le problème inhérent à la polarisation à valeurs multiples en s'entraînant uniquement avec des données sur les forces atomiques. Cette approche innovante garantit des simulations précises même dans les systèmes périodiques.

La source: phys.org