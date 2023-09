Une carte raffinée de Zealandia révélée grâce à des échantillons de roches draguées

By

Une équipe de géologues et de sismologues a créé une carte plus précise de Zealandia, un continent sous-marin, à l'aide de données obtenues à partir d'échantillons de roches draguées. Zealandia, qui est immergée à environ 94 % sous l'océan, n'est pas aussi bien étudiée que les autres continents, ce qui entraîne des incohérences dans sa forme et sa structure connues.

Les chercheurs ont affiné les cartes existantes de Zealandia en étudiant des collections d'échantillons de roches et de sédiments obtenus au fond de l'océan. Ces échantillons ont été acquis sur les sites de forage et sur les côtes des îles voisines. L’équipe a ensuite analysé les données sismiques pour créer une carte détaillée de Zealandia.

L'une des principales conclusions de l'étude est l'identification de modèles géologiques dans l'Antarctique occidental, suggérant la présence d'une zone de subduction près du plateau Campbell, au large de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Cependant, aucune anomalie magnétique n'a été trouvée dans cette zone, remettant en cause la théorie d'un décrochement dans la faille Campbell.

Au lieu de cela, les chercheurs proposent que l’étirement du Gondwana, le supercontinent dont Zealandia faisait autrefois partie, ait abouti au système d’anomalies magnétiques de Campbell. Cet étirement a finalement conduit à une rupture, créant le fond océanique qui forme les parties inférieures de Zealandia.

La carte récemment affinée de Zealandia met non seulement en évidence l'emplacement de l'axe de l'arc magmatique, mais identifie également d'autres caractéristiques géologiques importantes. Cette recherche fournit des informations précieuses sur la formation et la structure de Zealandia, contribuant à une meilleure compréhension de son histoire géologique.

D'autres études et analyses continueront à découvrir plus de détails sur Zealandia et son importance dans l'évolution géologique de la Terre.

