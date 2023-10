En juillet 2022, le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a utilisé sa NIRCam (caméra proche infrarouge) pour capturer de superbes images infrarouges de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Dans ces images, les scientifiques ont fait une découverte étonnante : un courant-jet dans les latitudes septentrionales, juste au-dessus de l'équateur de Jupiter et au-dessus de ses sommets nuageux. Ce courant-jet s'étend sur 4,800 3,000 kilomètres (515 320 milles) et atteint une vitesse de 5 kilomètres par heure (XNUMX milles par heure), ce qui le rend plus de deux fois plus rapide qu'un ouragan de catégorie XNUMX sur Terre.

Cette découverte inattendue a surpris les chercheurs impliqués dans l’étude. Le Dr Ricardo Hueso, auteur principal et maître de conférences à l'Université du Pays Basque en Espagne, a exprimé son étonnement, déclarant que les brumes auparavant floues dans l'atmosphère de Jupiter apparaissent désormais comme des caractéristiques claires qui peuvent être suivies parallèlement à la rotation rapide de la planète.

La vitesse élevée du jet stream est attribuée à l’effet Coriolis, qui fait tourner les corps planétaires plus rapidement à leurs équateurs. Alors que la Terre tourne à environ 1,600 1,000 kilomètres par heure (43,000 28,273 milles par heure) sur son équateur, l’équateur de Jupiter connaît des vitesses d’environ 9 50 kilomètres par heure (XNUMX XNUMX milles par heure). Ces vitesses extrêmes contribuent à la période de rotation de Jupiter de XNUMX heures et XNUMX minutes à l'équateur et entraînent de puissantes tempêtes de vent au sein de ses nuages ​​massifs.

L'équipe de recherche s'est appuyée sur les données du JWST pour observer les hautes altitudes de Jupiter, tandis que le télescope spatial Hubble de la NASA a fourni des observations à des altitudes plus basses. En analysant la vitesse du vent à différentes altitudes, appelées cisaillements du vent, les chercheurs ont déterminé que la vitesse du jet stream diminuait à mesure que l'altitude diminuait dans l'atmosphère de Jupiter. Quelques kilomètres sous le courant-jet, des vitesses de vent ont été mesurées à 362 kilomètres par heure (225 milles par heure) et 402 kilomètres par heure (250 milles par heure).

La stratosphère équatoriale de Jupiter présente un modèle complexe mais reproductible de vents et de températures. Le Dr Leigh Fletcher, co-auteur de l'étude et professeur de sciences planétaires à l'Université de Leicester, suggère que le courant-jet récemment découvert pourrait être lié à ce modèle d'oscillation. Les observations futures permettront de tester cette théorie et de faire la lumière sur la variabilité du courant-jet dans les années à venir.

Ce n’est pas la première fois que des courants-jets sont observés sur Jupiter. Au début des années 2010, la sonde spatiale Cassini de la NASA a détecté une activité similaire juste au-dessus de l'équateur de la géante gazeuse, avec des vitesses estimées à 523 kilomètres par heure (325 miles par heure).

Parallèlement au courant-jet, les images capturées par JWST ont également révélé les faibles anneaux de Jupiter, ses aurores boréales et méridionales, ainsi que deux de ses plus petites lunes, Amalthée et Adrastea. Les anneaux de Jupiter ont été découverts pour la première fois par le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA en 1979, et il est théorisé qu'ils se sont formés à la suite d'impacts de météoroïdes sur l'une des lunes de Jupiter. Semblable à la Terre, le champ magnétique massif de Jupiter génère ses aurores, qui sont 20,000 1892 fois plus puissantes que le champ magnétique terrestre. Les lunes Amalthée et Adrastea ont été découvertes respectivement en 1979 et XNUMX et orbitent sur l'orbite d'Io, l'une des lunes galiléennes de Jupiter.

Le télescope spatial James Webb continuera de découvrir de nouvelles informations sur les caractéristiques fascinantes de Jupiter dans les années à venir. Les scientifiques attendent avec impatience les futures découvertes qui contribueront à notre connaissance de cette géante gazeuse.

