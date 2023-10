Un nouveau patch portable qui surveille la santé grâce à l'analyse de la sueur

By

Des chercheurs de Penn State ont développé un patch portable révolutionnaire capable de surveiller la santé d'un individu en analysant sa transpiration. Ce patch, fabriqué à partir d'un matériau spécial capable d'étudier le glucose, le pH et la température de la sueur, peut fournir des informations essentielles sur l'état corporel d'une personne et aider à diagnostiquer et à gérer des maladies telles que le diabète.

La sueur, comme l’ont découvert les chercheurs, constitue une riche source de biomarqueurs. Les biomarqueurs sont des substances qui révèlent l’état de santé ou une maladie du corps. Cependant, mesurer ces biomarqueurs dans la sueur s’est avéré être une tâche difficile. Cette difficulté est due à leurs faibles concentrations dans la sueur et à leur tendance à fluctuer en fonction de facteurs externes tels que l’alimentation, l’exercice et l’environnement.

Les tentatives précédentes visant à capturer des biomarqueurs via des capteurs de sueur ont été limitées dans leur efficacité. Ces capteurs ont été confrontés à des obstacles tels qu'une faible sensibilité, des surfaces limitées et une mauvaise stabilité. En conséquence, il est difficile d’obtenir des mesures précises et fiables des biomarqueurs présents dans la sueur.

Ce nouveau patch portable révolutionne la mesure des biomarqueurs dans la sueur. Son matériau spécial possède la capacité unique de détecter le glucose, le pH et la température, fournissant ainsi des informations précieuses sur la santé d'un individu. En surveillant en permanence ces biomarqueurs, le patch peut faciliter le diagnostic et la gestion de diverses maladies, dont le diabète.

Le développement de ce patch portable représente une avancée significative dans le domaine de la surveillance de la santé. Sa capacité à collecter et analyser avec précision les biomarqueurs de la sueur ouvre la voie à des diagnostics améliorés et à des soins de santé personnalisés. Avec de nouveaux progrès, cette technologie pourrait potentiellement révolutionner la gestion et la prévention des maladies.

Sources:

– Matériaux fonctionnels avancés