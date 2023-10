Un regard complet sur les objets de l'univers

Des chercheurs de l’Université nationale australienne (ANU) ont développé la vision la plus complète de l’histoire de l’univers. L'auteur principal, le professeur agrégé honoraire Charley Lineweaver, explique que leur objectif était de comprendre les origines de tous les objets de l'univers. Ils ont conclu qu’à mesure que l’univers s’étendait et se refroidissait après le big bang, des objets tels que des protons, des atomes, des planètes, des étoiles et des galaxies se condensaient sur un fond chaud.

Pour illustrer ce processus, les chercheurs ont créé deux tracés. Le premier graphique montre la température et la densité de l’univers au fur et à mesure de son expansion et de son refroidissement. Le deuxième graphique affiche la masse et la taille de tous les objets de l'univers. Ce tableau complet fournit une visualisation des objets de l'univers.

L’étude soulève d’importantes questions sur les limites des parcelles et ce qui se trouve au-delà. Certaines régions de l’intrigue sont « interdites » car les objets ne peuvent pas être plus denses que les trous noirs ou être si petits que la mécanique quantique brouille leur nature d’objets singuliers. Les chercheurs supposent que l’univers pourrait avoir commencé comme un instanton – un objet avec une taille et une masse spécifiques – plutôt que comme une singularité, qui est un point hypothétique de densité et de température infinies.

À l’extrémité la plus large de l’intrigue, cela suggère que s’il existait un vide complet au-delà de l’univers observable, notre univers ressemblerait à un grand trou noir de faible densité. Cependant, les chercheurs ont de bonnes raisons de croire que ce n’est pas le cas.

Cette étude révolutionnaire offre une nouvelle compréhension des objets de l’univers et offre de nouvelles perspectives sur les origines de l’univers lui-même. La recherche a été publiée dans l'American Journal of Physics.

Sources:

– Charles H. Lineweaver et al, Tous les objets et quelques questions, American Journal of Physics (2023). DOI : 10.1119/5.0150209

– Université nationale australienne