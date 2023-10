L'ISRO exprime son inquiétude face à la menace pesant sur Vikram Lander et Pragyan Rover sur la Lune

By

L'ISRO (Indian Space Research Organisation) a fait part de ses inquiétudes quant à la menace potentielle que représentent l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan sur la Lune. Selon un officier supérieur de l'ISRO qui a requis l'anonymat, la surface lunaire est constamment frappée par des micrométéoroïdes, ce qui présente un risque pour le vaisseau spatial.

Chandrayaan 3, la mission dans laquelle l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont été déployés, a terminé avec succès sa mission de 14 jours sur la Lune. Cependant, comme le vaisseau spatial est actuellement en mode veille, il est vulnérable aux impacts de ces micrométéoroïdes.

Bien qu'il n'y ait pas de détails spécifiques sur les dommages ou dysfonctionnements potentiels qui pourraient survenir, le temps révélera la véritable étendue du risque encouru par le rover et l'atterrisseur. Il n’est pas certain qu’ils se briseront ou rencontreront d’autres problèmes dus à ces impacts de micrométéoroïdes.

L'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont joué un rôle crucial dans les ambitieux efforts d'exploration lunaire de l'Inde. L'atterrisseur Vikram a été conçu pour amener le rover Pragyan à la surface de la lune et mener diverses expériences et observations.

Pour faire face à la menace posée par les micrométéoroïdes, il est essentiel que l’ISRO surveille attentivement la situation et développe des stratégies pour atténuer tout dommage potentiel. Ces stratégies peuvent impliquer d'ajuster les paramètres du mode veille du vaisseau spatial et de mettre en œuvre des mesures de protection pour protéger l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan des impacts des micrométéoroïdes.

Cette préoccupation soulevée par l'ISRO souligne l'importance de prendre en compte tous les risques et défis potentiels qui surviennent lors des missions d'exploration lunaire. En identifiant et en traitant ces risques, les agences spatiales peuvent garantir le succès et la longévité de leur vaisseau spatial sur la Lune.

