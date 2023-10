Nouvelle théorie proposée pour expliquer la lentille dans l'amas de galaxies Abell 3827

By

Une nouvelle théorie a été proposée par une équipe d'astrophysiciens pour expliquer le phénomène de lentille unique observé dans l'amas de galaxies Abell 3827. Les chercheurs Joyce Lin, Richard Griffiths et Jenny Wagner suggèrent que les propriétés de lentille de l'amas peuvent être mieux comprises en considérant ses caractéristiques tridimensionnelles.

Abell 3827 est un amas de galaxies situé à environ 1.3 milliard d'années-lumière de la Terre. Des études antérieures ont indiqué que la partie visible de l’amas ne représente que 10 % de sa masse, le reste étant considéré comme de la matière noire. La disposition des galaxies dans l’amas entraîne une lentille gravitationnelle, qui crée un anneau bleu brillant autour de ses bords.

Le nombre d'images vues lors de l'observation d'Abell 3827 a été un sujet de débat parmi les astronomes, avec des estimations allant de quatre à huit. La distorsion de la lumière émise par les étoiles des galaxies, causée par une matière noire invisible et probablement liée à la rotation, rend difficile la détermination du nombre exact d'images.

La nouvelle théorie proposée par l'équipe de recherche suggère que la lentille d'Abell 3827 n'est pas mince et plate, comme on le pensait auparavant, mais qu'elle a une morphologie tridimensionnelle. La lentille de l'amas est comparée à la forme d'une gaufre, avec une épaisseur variable dans différentes parties. Cette caractéristique pourrait expliquer pourquoi le cluster semble plus étendu dans certaines zones que dans d’autres.

Pour que cette théorie soit valide, les galaxies de l’amas doivent se trouver à des distances différentes de la Terre. Les chercheurs pensent que trois des quatre galaxies majeures d'Abell 3827 sont à peu près équidistantes, tandis que la quatrième est légèrement plus proche.

Cette nouvelle théorie contribue à notre compréhension de la matière noire et donne un aperçu des propriétés de lentille des amas de galaxies. Des recherches et des observations supplémentaires seront nécessaires pour confirmer et affiner ces résultats.

