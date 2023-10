Nouvelle caméra supraconductrice dotée d’une sensibilité sans précédent

By

Des chercheurs de l’Institut national américain des normes et technologies (NIST) ont développé une caméra supraconductrice révolutionnaire dotée d’un niveau de sensibilité extraordinaire. Cette caméra de pointe, composée de 400,000 XNUMX pixels, a la capacité de détecter des photons individuels. La conception de la caméra comprend une grille de fils supraconducteurs qui n'offrent aucune résistance jusqu'à ce qu'un photon interagisse avec un ou plusieurs fils, provoquant la suppression de la supraconductivité et générant un signal. En analysant les emplacements et les intensités de ces signaux, la caméra est capable de générer des images de haute qualité.

Ce qui distingue cette nouvelle caméra des itérations précédentes, c'est son augmentation substantielle du nombre de pixels. Avec 400 fois plus de pixels, il surpasse la résolution de tout autre appareil de ce type. Les versions antérieures avaient une praticité limitée en raison de leur qualité de sortie médiocre. Cependant, les chercheurs du NIST sont convaincus que cette architecture avancée peut être étendue, ouvrant la voie à des caméras supraconductrices de plus grand format, capables de détecter une large gamme du spectre électromagnétique.

Les applications potentielles de cette technologie sont vastes. Par exemple, dans le domaine de l’astronomie, la caméra pourrait jouer un rôle déterminant dans l’imagerie de galaxies faibles ou de planètes extrasolaires. De plus, il pourrait être utilisé dans la recherche biomédicale, permettant aux scientifiques d’examiner les tissus humains à l’aide de la lumière proche infrarouge.

La percée réalisée par les chercheurs du NIST est le résultat d'une solution innovante à un défi de longue date. Les tentatives précédentes visant à refroidir individuellement des centaines de milliers de fils supraconducteurs se sont révélées peu pratiques. Cependant, l’équipe a surmonté cet obstacle en disposant les fils selon un motif en forme de grille, semblable à un jeu de morpion. Cela leur a permis de combiner les signaux de plusieurs pixels sur quelques nanofils à température ambiante.

En termes de sensibilité, la caméra possède des capacités impressionnantes. Il peut distinguer des différences dans le temps d'arrivée du signal aussi courtes que 50 billionièmes de seconde et détecter jusqu'à 100,000 XNUMX photons par seconde frappant la grille. Le chercheur principal, Adam McCaughan, a déclaré que la technologie de lecture utilisée dans la caméra pourrait potentiellement être étendue à des caméras encore plus grandes, pouvant atteindre des dizaines ou des centaines de millions de pixels dans un avenir proche.

Poursuivant ses recherches, l’équipe vise à améliorer la sensibilité du prototype de caméra afin qu’il puisse capturer chaque photon entrant. Cette avancée permettra à la caméra d’explorer les techniques d’imagerie quantique, qui pourraient révolutionner divers domaines, notamment l’astronomie et l’imagerie médicale.

QFP

Q : Comment fonctionne la caméra supraconductrice ?

R : La caméra est constituée d'une grille de fils supraconducteurs qui ont une résistance nulle jusqu'à ce qu'un photon interagisse avec un ou plusieurs fils, provoquant la génération d'un signal.

Q : Qu'est-ce qui distingue cette caméra des versions précédentes ?

R : Contrairement aux itérations précédentes, cet appareil photo possède un nombre de pixels incroyablement élevé, 400 fois supérieur à celui de n’importe quel appareil de ce type. Cette amélioration améliore considérablement la qualité de sortie de la caméra.

Q : Quelles sont les applications potentielles de cette technologie ?

R : Les capacités de la caméra la rendent adaptée à l'imagerie de galaxies faibles ou de planètes extrasolaires en astronomie. De plus, il a des utilisations potentielles dans la recherche biomédicale, en particulier dans l’examen des tissus humains à l’aide de la lumière proche infrarouge.

Q : Comment les chercheurs ont-ils surmonté le défi du refroidissement des fils supraconducteurs ?

R : En disposant les fils selon un motif en forme de grille et en combinant les signaux de plusieurs pixels sur quelques nanofils à température ambiante, les chercheurs ont résolu le problème de refroidissement.

Q : Quels sont les projets futurs pour cette technologie ?

R : Les chercheurs visent à améliorer la sensibilité du prototype de caméra pour capturer chaque photon entrant. Ils prévoient également d’étendre la technologie pour développer des caméras comportant des dizaines ou des centaines de millions de pixels.