Une nouvelle étude suggère que la calotte glaciaire du Groenland est plus résiliente qu’on ne le pensait auparavant

Une étude récente publiée dans Nature a indiqué que la calotte glaciaire du Groenland pourrait être plus résistante qu'on ne le pensait auparavant face à un déclin irréversible. La recherche suggère que même si les températures mondiales dépassent le seuil de 2 degrés Celsius, ce qui semble de plus en plus probable en raison du changement climatique provoqué par l’homme, la calotte glaciaire pourrait encore éviter un effondrement complet si les températures baissent ensuite relativement rapidement.

L'auteur principal Nils Bochow, chercheur à l'Université arctique de Norvège, souligne que même si la calotte glaciaire a fait preuve d'une résilience inattendue, sa capacité à résister au réchauffement a des limites. Si les températures dépassent considérablement le seuil de 2 degrés après 2100 ou restent légèrement au-dessus pendant des périodes prolongées, la possibilité d’une perte irréversible de glace d’ici quelques milliers d’années devient presque impossible à éviter. Cependant, il existe également une fenêtre limitée pour atténuer les dégâts, à condition que les températures soient réduites dans un certain laps de temps.

La calotte glaciaire du Groenland a déjà contribué à environ 20 % de l’augmentation du niveau mondial de la mer depuis 2002, une proportion qui devrait augmenter avec le temps. Ces dernières années, il a été observé qu’elle réagissait plus rapidement au réchauffement que ne le prédisent les modèles climatiques. La calotte glaciaire continuera de fondre et d’apporter de l’eau aux océans, ce qui non seulement élèvera le niveau de la mer, mais affectera également d’importants courants océaniques.

Contrairement à l’atmosphère, qui se refroidirait relativement rapidement si les émissions de carbone cessaient, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland a des conséquences à long terme. Chaque année de réchauffement verrouille la fonte future. Les mécanismes de rétroaction positive, par lesquels les modifications de la calotte glaciaire accélèrent sa désintégration, constituent une préoccupation majeure. À mesure que la surface de la glace fond, elle devient plus courte et plus exposée à l’air plus chaud, amplifiant ainsi le processus de fonte.

L'étude a utilisé différents modèles et scénarios pour déterminer comment la calotte glaciaire réagirait à diverses augmentations de température jusqu'en 2100. Les résultats ont montré que si les températures sont réduites à environ 1.5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels en quelques siècles, voire plus rapidement, la calotte glaciaire peut éviter d’atteindre des seuils critiques de rétroaction positive.

La possibilité d’un scénario de « dépassement », dans lequel les températures dépassent les objectifs mondiaux puis diminuent, pourrait se produire si des technologies efficaces d’élimination du carbone étaient développées. Toutefois, la faisabilité d’une mise en œuvre à grande échelle reste incertaine.

Cette étude soulève d’importantes questions sur l’avenir de la calotte glaciaire du Groenland et souligne la nécessité de lutter contre le changement climatique. La température seuil précise et les processus internes qui influencent la sensibilité de la calotte glaciaire nécessitent des recherches plus approfondies. En fin de compte, les actions entreprises par les humains détermineront l’avenir du climat et, par conséquent, le sort de la calotte glaciaire.

Sources:

– Nature, « Résilience de la calotte glaciaire du Groenland face au réchauffement de notre monde » (Sans URL)

– NPR, « Il existe une fenêtre limitée pour sauver la calotte glaciaire du Groenland » (https://www.npr.org/2023)