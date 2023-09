Repérer l'activité volcanique sur Vénus est crucial pour les missions à venir, selon une nouvelle recherche

By

Des recherches récentes menées par Ian Flynn et son équipe de l'Université de Pittsburgh mettent en lumière la manière dont des coulées de lave pourraient apparaître sur Vénus. L'étude, publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets, vise à éclairer les prochaines missions vers Vénus de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Ces missions devraient examiner la planète à la recherche de signes de nouvelles coulées de lave, qui pourraient indiquer de récentes éruptions volcaniques.

Comprendre le volcanisme sur Vénus est crucial pour les planétologues en raison de son impact potentiel sur la surface et l'atmosphère de la planète. Avec les trois prochaines missions consacrées à l'identification des éruptions récentes, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la planète jumelle de la Terre.

Cependant, étudier le volcanisme sur Vénus n’est pas une tâche facile. Les conditions extrêmes sur la planète posent des défis dans la détection et l’étude des coulées de lave. La température élevée de Vénus, d'environ 850 degrés Fahrenheit, et ses conditions atmosphériques difficiles rendent difficile pour les sondes en orbite d'identifier une activité volcanique active.

Pour surmonter ces défis, l'équipe de Flynn a développé un modèle capable de reproduire les conditions environnementales de Vénus. En modifiant un modèle utilisé sur Terre, les chercheurs ont ajusté la gravité, la température et les conditions atmosphériques pour qu'elles correspondent à celles de Vénus. Leurs découvertes ont révélé que les coulées de lave sur Vénus se déplaceraient environ 75 % plus loin que sur Terre, ce qui signifie que les coulées de lave actives pourraient être détectées et étudiées.

Le travail de Flynn est particulièrement important pour la prochaine mission EnVision, une collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Prévu pour un lancement au début des années 2030, EnVision vise à explorer Vénus en profondeur. En collaborant avec l'équipe scientifique de la mission, Flynn contribue à calibrer les instruments de la mission pour détecter avec précision les signes de volcanisme sur Vénus.

En comprenant comment les coulées de lave se comportent sur Vénus, les scientifiques peuvent améliorer les capacités des futures missions et garantir que les preuves d'activité volcanique ne soient pas négligées. Les recherches menées par Flynn et son équipe joueront un rôle essentiel en ouvrant la voie à une meilleure compréhension de l'activité volcanique de Vénus.

