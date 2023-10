Les astronomes expriment leurs inquiétudes concernant le satellite BlueWalker3 et les futures constellations

Les astronomes mettent en garde contre les interférences potentielles causées par le satellite BlueWalker3 et des satellites similaires en orbite terrestre basse. Le satellite, développé par AST SpaceMobile, est devenu l'un des objets les plus brillants du ciel, surpassant même certaines des étoiles les plus rayonnantes de la Voie Lactée. AST SpaceMobile vise à créer un réseau de tours cellulaires orbitales pour fournir une connectivité mondiale à haut débit.

Déjà préoccupés par les mégaconstellations de satellites comme Starlink de SpaceX, qui peuvent interférer avec les observations astronomiques en raison de leurs surfaces brillantes, les astronomes s'alarment du déploiement de BlueWalker3 et de ses implications pour les futures constellations. Le satellite BlueWalker3 est un précurseur des satellites BlueBird d'AST SpaceMobile, qui sont encore plus grands et plus lumineux que les satellites Starlink.

Il y a actuellement 18 constellations prévues dans le monde, avec un total d'un demi-million de satellites qui devraient être lancés, ce qui représente une multiplication par cent par rapport au nombre actuel de satellites. La prolifération de ces satellites a suscité des inquiétudes parmi les astronomes car ils créent des traînées brillantes et des lueurs ambiantes qui peuvent entraver la recherche astronomique et obstruer les objets célestes de faible luminosité.

La récente étude sur les effets du satellite BlueWalker3 a compilé les observations d'astronomes amateurs et professionnels du monde entier. Il a révélé que BlueWalker3 est aussi brillant que deux des étoiles les plus lumineuses du ciel. L’étude met en évidence la nature mondiale du problème, avec un impact visible partout dans le monde.

En réponse aux inquiétudes, AST SpaceMobile a déclaré qu'elle travaillait avec les astronomes pour réduire les perturbations et a souligné que leur constellation serait composée d'environ 90 satellites, contre des dizaines de milliers prévus par d'autres sociétés. Cependant, les satellites BlueBird sont beaucoup plus gros et plus lumineux que les satellites existants, ce qui en fait une préoccupation majeure pour les astronomes.

Actuellement, aucune réglementation n’est en place pour empêcher le lancement de constellations de satellites lumineuses et volumineuses. Les scientifiques, les défenseurs du ciel étoilé et les groupes de défense des droits des peuples autochtones militent en faveur de réglementations visant à protéger les observations astronomiques et à préserver le ciel nocturne. Même si des efforts sont déployés pour atténuer la luminosité des satellites, le rythme des lancements de satellites reste rapide.

