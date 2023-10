La sonde solaire Parker : battre des records et découvrir les secrets du soleil

La sonde solaire Parker de la NASA a récemment réalisé deux records remarquables en matière d'exploration spatiale. Fin septembre, il est devenu l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide, atteignant une vitesse de 635,266 XNUMX kilomètres par heure à l'approche du Soleil. De plus, il est devenu le premier vaisseau spatial à passer par une éjection de masse coronale (CME), capturant des images qui aideront les scientifiques à comprendre le comportement du Soleil et à prédire les tempêtes solaires.

Lancée en août 2018, la sonde solaire Parker a pour mission d'étudier la couronne solaire, la couche la plus externe de son atmosphère. Pour ce faire, il utilise les aides gravitationnelles de Vénus pour se rapprocher progressivement du Soleil. Son dernier survol de Vénus est prévu pour fin 2024, la plaçant à seulement 6.16 millions de kilomètres de la surface du Soleil.

Le parcours de la sonde a été révolutionnaire à plus d’un titre. Non seulement il a battu des records de vitesse et de distance, mais il a également fourni de précieuses informations scientifiques. En passant par une éjection de masse coronale, la sonde solaire Parker a réussi à capturer des images d'une éruption massive de plasma libéré par le Soleil. Ces données contribueront à une meilleure compréhension du comportement du Soleil et aideront les scientifiques à prédire les tempêtes solaires susceptibles d'impacter la Terre.

La sonde solaire Parker est une merveille d'ingénierie et un témoignage de l'ingéniosité humaine. Sa mission de découvrir les secrets du Soleil ouvre la voie à une compréhension plus approfondie de notre étoile et de son immense puissance. À chaque étape franchie, la sonde nous rapproche de la percée des mystères du cosmos.

– Coronial Mass Ejection (CME) : éruption massive de plasma de la couronne solaire vers l'espace.

