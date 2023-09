L'observatoire amélioré du VLT de l'ESO est prometteur pour la recherche sur les exoplanètes

Les études sur les exoplanètes ont fait des progrès significatifs en peu de temps, avec plus de 5,000 XNUMX exoplanètes confirmées et des milliers d’autres en attente de confirmation. Avec cette pléthore de planètes disponibles pour l’étude, les chercheurs se tournent désormais de la détection vers la caractérisation, recherchant spécifiquement des signes de vie et d’activité biologique, appelés biosignatures. Ce changement devrait être facilité par les observatoires de nouvelle génération tels que le télescope spatial James Webb de la NASA et la mission PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) de l'ESA.

Alors que de nombreuses installations au sol jouent un rôle crucial dans l'étude des exoplanètes, notamment l'Extremely Large Telescope (ELT), le Giant Magellan Telescope (GMT) et le Thirty Meter Telescope (TMT), les observatoires existants peuvent également être mis à niveau pour effectuer des recherches. recherche vitale sur les exoplanètes. Un article récent rédigé par une équipe internationale d'astronomes a présenté les premiers résultats de l'expérience HiRISE (High-Resolution Imaging Spectrometer Experiment), un nouvel instrument installé sur le très grand télescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO).

L'imagerie directe, une méthode de détection des exoplanètes par imagerie de la lumière réfléchie par leur atmosphère et leurs surfaces, devient de plus en plus importante dans la recherche sur les exoplanètes. Cette technique permet aux astronomes d'analyser la composition chimique des atmosphères des exoplanètes en examinant la lumière réfléchie à l'aide de spectromètres. HiRISE est conçu pour caractériser les planètes géantes extrasolaires dans la bande infrarouge H, permettant ainsi de mesurer l'absorption de vapeur d'eau et d'autres phénomènes atmosphériques.

L'intégration de HiRISE au VLT étend les capacités d'imagerie de l'observatoire, notamment en termes de résolution spectrale. Avec une résolution de 100,000 XNUMX, HiRISE offre une caractérisation spectrale plus détaillée et permet la mesure de paramètres dynamiques tels que la vitesse et la rotation de l'orbite planétaire. En outre, la mise à niveau des instruments et observatoires existants grâce au couplage de fibres optiques constitue une alternative rentable à la construction de nouvelles installations à partir de zéro.

Cette approche minimise les coûts, réduit les retards et évite les controverses associées à la construction de nouvelles installations. En utilisant les instruments existants et en les associant à de nouvelles technologies, les astronomes peuvent accélérer la recherche et développer des instruments puissants bénéficiant d’infrastructures établies. Le succès de HiRISE démontre le potentiel de la modernisation des observatoires pour améliorer la caractérisation des exoplanètes et approfondir notre compréhension de leur formation et de leur évolution.

Sources:

– « Le spectromètre imageur haute résolution amélioré du très grand télescope de l'ESO est prometteur pour la recherche sur les exoplanètes » – Universe Today

– Préimpression de l'article du Dr Arthur Vigan et al. – Astronomie & Astrophysique (en attente de publication).