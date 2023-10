Des scientifiques découvrent une phase inconnue de l'eau dans Uranus et Neptune

Une étude récente utilisant des lasers de haute puissance a révélé l’existence d’une phase d’eau jusqu’alors inconnue, appelée Ice XIX, chez les géantes de glace Uranus et Neptune. Ces géantes gazeuses, qui contiennent de grandes quantités d'eau, ont des pressions extrêmes 2 millions de fois supérieures à celles de l'atmosphère terrestre et des températures comparables à la surface du Soleil.

La découverte de Ice XIX fournit des informations cruciales sur la structure et la composition de ces planètes. On pense que les champs magnétiques complexes observés sur Uranus et Neptune sont générés par les états superioniques de la glace d'eau dans ces conditions extrêmes. Cependant, l’étude de la structure de la glace s’avère difficile en raison des pressions et températures extrêmes impliquées.

Les scientifiques ont mené leurs recherches à l’aide de l’instrument Matter at Extreme Conditions de la source de lumière cohérente Linac, un laser à électrons libres à rayons X ultrarapide. En reproduisant les conditions extrêmes rencontrées à l’intérieur d’Uranus et de Neptune, ils ont pu observer la formation de Glace XIX. Cette nouvelle phase de glace à haute pression a une structure de réseau cubique centrée sur le corps et se forme à 200 GPa (2 millions d'atmosphères) et 5,000 8,500 K (XNUMX XNUMX degrés Fahrenheit).

L'une des implications importantes de cette découverte est que la structure BCC de Ice XIX permet une conductivité électrique accrue au plus profond des géants de glace. Cette découverte suggère que l’intérieur de ces planètes pourrait être plus conducteur qu’on ne le pensait, expliquant potentiellement les champs magnétiques multipolaires mesurés par le vaisseau spatial Voyager II.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière les propriétés uniques de l’eau dans des conditions extrêmes et fournit des informations précieuses sur les mystérieuses géantes de glace de notre système solaire.

Journal de référence:

Gleason, A., et al., Compression dynamique de l'eau selon les conditions intérieures des géantes de glace. Rapports scientifiques 12, 715 (2022). DOI : 10.1038/s41598-021-04687-6

Sources: Rapports scientifiques, DOI : 10.1038/s41598-021-04687-6