La NASA collabore avec l'ESA pour développer une caméra avancée pour la mission Artemis

Les projets de la NASA pour un retour triomphal sur la Lune prennent de l'ampleur, avec une nouvelle caméra spécialement conçue pour que les astronautes puissent capturer des images époustouflantes dans l'espace. La caméra lunaire universelle portable (HULC) est développée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour la prochaine mission Artemis III, prévue pour décembre 2025.

Pour garantir des performances optimales, la caméra sera construite en réutilisant des boîtiers de caméra professionnels disponibles dans le commerce. Il comportera des objectifs de pointe et une sensibilité à la lumière extraordinaire, permettant aux astronautes de capturer des images dans des conditions de lumière directe et faible. En adoptant une conception sans miroir, l'appareil photo exploite les capacités exceptionnelles en faible luminosité et la plage dynamique des meilleurs appareils photo sans miroir disponibles sur le marché.

Des tests récents ont démontré l'énorme potentiel de la caméra, simulant les conditions d'éclairage lunaire dans divers environnements tels que des grottes sombres et des plaines poussiéreuses. Ces évaluations ont fourni aux chercheurs des informations précieuses pour améliorer encore ses performances.

La NASA a apporté plusieurs modifications pour adapter la caméra grand public à l'environnement spatial. Une couverture de protection thermique a été ajoutée pour protéger la caméra du froid extrême de l'espace, qui peut descendre jusqu'à -328°F / -200°C. Cette couverture protégera également la caméra de la poussière lunaire, connue pour sa nature abrasive et son potentiel d'endommagement de l'équipement. De plus, étant donné les défis posés par l'utilisation des boutons de l'appareil photo avec des gants volumineux, la NASA a repensé l'interface, en incorporant des boutons plus grands et en limitant le nombre d'options pour une meilleure facilité d'utilisation.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la caméra réside dans ses capacités vidéo avancées. Les astronautes enregistreront leurs activités d'exploration avec le carnet de terrain électronique de l'ESA, permettant aux instructeurs de géologie de suivre et de soutenir l'équipage en temps réel. Cet outil améliore la collaboration et la documentation scientifiques lors des sorties géologiques.

Par rapport aux précédentes missions Apollo, qui utilisaient des caméras mécaniques Hasselblad aux capacités limitées, la mission Artemis vise à augmenter considérablement la quantité de contenu visuel capturé. Pour identifier les objectifs les plus adaptés à la mission, l’équipe a activement exploré les options, notamment les objectifs macro et paysage.

Le développement de la caméra lunaire universelle portable représente une avancée passionnante dans l’exploration spatiale, promettant de fournir des informations sans précédent sur la surface de la Lune. La collaboration entre la NASA et l'ESA illustre l'effort international visant à repousser les limites de la connaissance humaine et à élargir notre compréhension de l'univers.

